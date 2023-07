Tras darse el sí hace unas semanas, por fin se revelaron las fotos de la romántica boda de Christian Meier y Andrea Bosio. Las imágenes difundidas en exclusiva por la revista ¡HOLA! muestran como el actor peruano de 53 años y la comunicadora de 26 años celebraron su amor en una íntima boda en San Diego, California. Al evento llevado a cabo el 1 de julio asistieron diferentes figuras conocidas como el exfutbolista Claudio Pizarro y la actriz Ana de de la Reguera.

Foto: Revista ¡HOLA! / Dana Ferraro

Christian Meier y Andrea Bosio se casaron en íntima ceremonia

Con tan solo 120 invitados, el artista nacional y la ejecutiva peruana decidieron unir sus vidas para siempre. Tal como reveló en exclusiva la revista ¡HOLA! Américas, la pareja de esposos eligió el Vista Valley Country Club como el escenario para su boda debido a su imponente paisaje rústico e histórica arquitectura.

Los asistentes al especial enlace llegaron de diferentes partes del mundo, predominando los invitados de Perú. La presencia de Claudio Pizarro (exjugador del Werder Bremen, excapitán de la selección peruana y actual embajador del Bayern Munich) llamó la atención pues viajó desde Escocia para estar presente en la ceremonia.

Foto: Revista ¡HOLA! / Dana Ferraro

Algunos colegas de Christian Meier también asistieron a la romántica velada como fue el caso de la actriz Ana de la Reguera y el actor Juan Pablo Espinosa. Además, se reveló que Ricky Martin y el actor Edgar Ramírez tenían planeado asistir al importante evento pero tuvieron que disculpar su ausencia.





Así fue la soprendente boda de Christian Meier y Andrea Bosio

Ya iniciada la ceremonia, el padre de la novia fue el encargado de llevarla hasta el altar al ritmo de la canción “Can’t Help Falling In Love” en la versión de Hailey Reinhart. Por su lado, Christian Meier estuvo acompañado de su madre, Gladys Zender, hasta el encuentro con su amada.

Foto: Revista ¡HOLA! / Dana Ferraro

Tanto la madre de Andrea, Teresa Zegarra, como los tres hijos de Christian; Stefano, Taira y Gia, pronunciaron emotivas palabras para la pareja. Luego de los diferentes discursos y protocolos, los novios por fin sellaron su amor.

“Te amo todos los días y todos los días solo quiero que amanezca, para amarte una vez más”, le dijo Meier a su esposa. La revista también reveló que el actor fue el encargado de diseñar los anillos de matrimonio que sellaron su alianza. Ambas piezas trabajadas en oro blanco llevan grabado el nombre del otro, la fecha del matrimonio (7.1.23) y un mensaje escondido con las iniciales: WUKUK (“When u know u know”).