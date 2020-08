Cinco razones por las que sigues soltera y a mucha honra

Follow @viu_ecpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

Cada chica soltera tiene sus propios motivos. Sin embargo, como sabemos que la soltería sigue despertando la "curiosidad" de muchos, aquí compartimos cinco razones por las que no es necesario gastarse la vida corriendo detrás de alguien.

1. No hay tiempo.

No se trata de reforzar el estereotipo de la mujer exitosa que sólo vive para el trabajo y no tiene tiempo para ella misma, familia o amigos. Es una cosa de motivación: esa chica soltera que está contenta estudiando, trabajando, conociéndose a ella misma y prefiere, por ahora, evitar una distracción.

2. Quieres un break.

Tal vez desde colegiala te uniste a las filas de las chicas enamoradas y estás un poco cansada. Ahora quieres estar soltera para conocerte mejor e invertir en tus relaciones con amigos y familiares. Además prefieres aprovechar esta distancia con las relaciones amorosas para reconocer fallas propias y mejorar en una eventual próxima relación.

3. Sabes elegir

Una razón obvia para mantenerte soltera es que hasta ahora nadie te convence. Si tus motivos no son esperar el príncipe azul entoces estás siendo razonable. Si quieres una vida tranquila y satisfactoria, que no se derrumbe ante el primer problema, haces bien tomándote el tiempo en el elegir al compañero.

4. No estás sola

Quien se conoce y está contento con lo que es, no se hunde en la soledad. Al contrario, sabe disfrutar su propia compañia. En la actualidad, una chica soltera no es una mujer resignada, con mala suerte ni complicada. Quizás es una chica que se siente alegre y completa con lo que tiene y no desea alterar ese ritmo de vida.

5. Estás enamorada de tu libertad

Ojo: creemos que se puede estar en una relación y ser independiente. Claro que sí. Pero quizás eres una chica soltera que defiende su libertad. Tal vez aún estás aprendiendo a compartir tu tiempo, organizar planes teniendo en cuenta los deseos de otro. Toda relación implica sacrificios. Es mejor que reconozcas si aún no estás lista para asumir ese compromiso.

