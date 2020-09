Kayara es protagonista de una historia que se remonta a la época del imperio incaico pero que sencillamente podría ser la nuestra. Su sueño es convertirse en chasqui, y a pesar que se trata de una labor reservada para los hombres, ella luchará hasta conseguirlo. Junto a su pequeño cuy, Huari, Kayara recorrerá mil y un aventuras en busca de su cometido, mismas aventuras que de seguro inspirarán a los niñas y niños que vean su película. ¿Cómo empezó a configurarse este esperado y ambicioso proyecto cinematográfico animado?

El guionista y director de “Kayara” es el peruano César Zelada de Tunche Films. En el año 2003, Zelada fundó esta productora al lado de sus hermanos, Sergio y Jose, para dedicarse en un inicio a la realización de comerciales y documentales. Un par de años después, los tres tomaron la decisión de incursionar en el mundo de la animación y los efectos visuales, sin pensar que hoy sus proyectos se convertirían en toda una sensación de redes sociales y estarían a la vista de grandes productoras alrededor del mundo.

“Recuerdo que cuando recién apareció Pixar con sus primeras películas, las vi con mis hermanos y pensamos: ‘eso es lo que debemos hacer’, pero aún en ese entonces lo veíamos lo lejano. En esa época había una brecha gigantesca entre la tecnología que podíamos tener nosotros (y no digo Perú) me refiero más bien a cualquier estudio o productora pequeña, versus los grandes estudios como Pixar, Disney, y más. La brecha era muy grande, la tecnología muy muy cara, y no estaba tan democratizada como hoy en día. Conforme se fue dando y se fue haciendo más ‘fácil’ el acceso a software, tecnología, educación; decidimos que las historias que teníamos guardadas en el cajón por fin podían ser producidas”, rescata Zelada, acerca de sus inicios en la industria.

Sin embargo, aunque ha sido “Kayara” quien ha dejado impresionado a más de uno en redes sociales, ya existía un personaje femenino abriendo paso para este tipo de producciones: “Ainbo”.

“Ainbo”, que aborda la historia de una niña de la Amazonía y lucha contra la deforestación de sus bosques y la minería ilegal, empezó a producirse en el año 2016, cuando los hermanos Zelada hicieron un teaser de lo que esperaban se convirtiera en su primera película de animación. Con esta historia, se dirigieron al mercado de cine Ventana Azul en Argentina, y de inmediato captaron la atención de varios productores europeos y americanos. “Un mes después estábamos firmando contrato para hacer la película con Cinema Management Group (CMG) de Los Ángeles, que es un distribuidor muy grande en EE.UU., y que inclusive estuvo con una película de animación nominada al Oscar hace dos años, “Loving, Vincent”. Firmamos con ellos y comenzamos a hacer la película en el año 2017. Así, casi sin querer, nos introdujimos en el mundo de la animación, y encima a nivel internacional”, señala César Zelada.

-SOBRE AINBO-

En cuanto a la inspiración detrás de Ainbo, César Zelada indica que él y sus hermanos se dejaron llevar por los relatos que les contaba su madre cuando eran pequeños, mujer que nació y creció en la selva, al ser hija de hacendados europeos. “Que ambos personajes (Ainbo y Kayara) hayan sido femeninos no fue algo premeditado, sin embargo, siempre nos pareció interesante en hecho de que las películas de Disney tuvieran muchas princesas, y en el caso de Ainbo dijimos ‘por qué no hacer una princesa amazónica’, si ya hay de todos lados pero no hay de nuestra Amazonía. También nos pareció interesante porque Ainbo está basado en historias que nos contaba nuestra mamá cuando éramos chicos, ella creció en la selva y nosotros pasamos gran parte de nuestra niñez allí. Entonces ese fue el punto de partida”.

“Ainbo” ya está terminada y se encuentra a la espera de un posible estreno tras el final de la crisis por coronavirus. En un inicio, el teaser y los trailers de la película estaban pactados para ver la luz en pantalla grande durante abril de este año, como antesala a su frustrado estreno programado para noviembre. “Ainbo ya está terminada, esperando a ver cuándo se soluciona todo esto para programar un nuevo estreno, que es lo que ha pasado con muchas películas, en realidad”, precisa el director.

-KAYARA, LA HISTORIA DETRÁS-

Para ver la historia de “Kayara” en pantalla grande habrá que esperar un poco más. Su estreno está destinado aún para el año 2023, ya que el equipo de Tunche Films se encuentra recién en etapa de preproducción. Sin embargo, las expectativas que ha dejado el teaser son, desde ya, muy altas.

“Kayara es una película que empecé a escribir hace poco más de un año. Siempre me ha gustado investigar todo lo que tenga que ver con la cultura incaica, el imperio incaico. Hace un tiempo estuvimos escribiendo una película en live action basada en la vida de Manco Inca, pero al final era un proyecto demasiado ambicioso y demasiado costoso. Sin embargo, me quedó mucho aprendizaje e interés a partir de ello. Tenía ese ‘bichito’ de hacer algo más, así que tomé uno de los temas que me parecían más curiosos, la comunicación del imperio a través de los chasquis”, recuerda Zelada.

Personaje animado Kayara, y César Zelada, guionista y director de la película peruana. (Foto: Tunche Films)





Tomando ello como eje central, empezó a tejer la historia de su nueva película animada, incluyendo a un poderoso personaje femenino al que bautizaría como “Kayara”. El porqué de que la protagonista sea mujer y no hombre, surgió del hecho de que Zelada nunca se topó con información que mencione a mujeres cumpliendo la labor de chasquis, lo que le pareció podría brindar un giro interesante a la cinta.

“Un chasqui en el imperio incaico es interesante, pero un chasqui que quiere serlo pero no puede, es aún más retador. Además esto es un poco de lo que la mujer ha tenido que vivir a lo largo del tiempo, ya que si bien hoy en día las mujeres han conseguido más oportunidades que las que tenían antes, hace algunos años era aún bastante difícil para una mujer sobresalir en diferentes ámbitos. Me parece que es un tema interesante y no lo abordamos con ganas de querer ‘colgarnos’ del empoderamiento femenino, sino más bien porque consideramos que su visibilidad podría ser inspiradora”.

Póster oficial de "Kayara". (Foto: Tunche Films)

-LOS DETALLES-

Para elegir el nombre de su personaje, César Zelada consultó diversos portales de internet, en búsqueda de un nombre que no solo sonara ‘bonito’ sino que también tuviera un significado poderoso. Es así que llegó a Kayara, nombre que le gustó porque traducido del quechua al español significaba flor del desierto, lo que iba muy bien con el espíritu del personaje animado, que luchaba ante la adversidad y lograba su cometido de manera sobresaliente.

En cuanto al vestuario, el director confiesa que él y su equipo no se han ceñido al 100% en la vestimenta típica de la época, pues querían brindarle a Kayara ropa más libre y cómoda frente a su sueño de ser chasqui. “Vestir a Kayara como un personaje real de la época no necesariamente sería interesante para el diseño y animación, porque si tú ves los vestuarios de las mujeres en la época de incanato eran vestidos más largos, totalmente distintos. Lo que hemos hecho es rescatar patrones, gráficos de tejidos y colores para poner a Kayara en una ropa un poco más deportiva, porque si es una chasqui debía sentirse y lucir más cómoda. Hay licencias que nos tomamos, y quizás sean motivo de crítica porque no nos estamos pegando fielmente a lo que era el vestuario en el incanato, pero bueno, son licencias que uno se tiene que tomar para este tipo de producciones”.

Imagen exclusiva del desarrollo de diseño de "Kayara". (Foto: Tunche Films)

Asimismo, en la cinta también resaltará el personaje de Huari, un pequeño cuy que hará las de mejor amigo de la protagonista. Esto surgió luego de los hermanos Zelada tomaran como inspiración a las princesas Disney, quienes siempre se encontraban acompañadas por un curioso animalito en sus aventuras. “Es un código que ya existe, la verdad es que no inventamos la pólvora. A mí me gusta mucho Disney y con mis hijas me voy a ver todas las películas de princesas, y siempre tienen de personaje a este animalito particular que es su mejor amigo. Entonces bueno, Kayara necesitaba un amigo, y qué mejor que un cuy. Por ahí he leído que algunos dicen que es su lonchera (risas), pero no, es su mejor amigo, y, además, un personaje muy importante en la película”.

Por el momento, “Kayara” aún no cuenta con fecha fija de estreno, pero se espera que vea la luz en el año 2023. A ello, se suma que la cinta ha llamado la atención de diversos estudios en el mundo, por lo que aún está en miras si su estreno se llevará a cabo vía streaming o en pantalla grande. Sea cual fuere el caso, no caben dudas que el proyecto se espera con altas expectivas, y dejará en alto tanto la historia como el talento cinematográfico en el país.

