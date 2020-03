Gianella Neyra es una madre muy intensa, tiene los consejos precisos sobre el cuidado de los hijos y la lactancia, al punto de que puede compartirlos hasta cuando no se los piden. En el programa de espectáculos de El Comercio, #Dilo, la actriz orientó a su amiga, Jannina Bejarano, a resolver sus problemas como madre primeriza.

El juego Impro en ABC le atribuyó un pintoresco personaje a Gianella Neyra. La actriz se transformó en una experimentada madre intensa que tiene respuestas para todo. Cumpliendo el reto de empezar sus oraciones en el inalterable orden de las letras del abecedario. El producto fue un hilarante ‘scketch’.

“Amanda, ¿cómo va la lactancia?”, fue la intuitiva consulta de Gianella Neyra a su amiga Jannina. “Bebito lindo, por favor, toma leche. No sé qué hacer Gianella. No me sale”, expresó la conductora de #Dilo. “¿Cómo harías para hacerlo mejor?”, consultó Gianella empleando la letra c. “¿De verdad me preguntas eso? Gianella, tienes dos hijos”, contestó inquieta Jannina.

Gianella Neyra juega Impro en ABC.

Los problemas de la madre primeriza no solo estaban orientados a la producción de leche materna, sino a la nula ayuda que recibe de su esposo. “Padres, los padres no ayudan en nada”, se quejó Jannina empezando su exclamación con la letra P. “¿Qué? ¿De qué estás hablando? Si mi marido ayuda un montón”, respondió Gianella Neyra negando sus palabras con sus manos y conteniendo la carcajada. “Raro es el padre que ayuda. ¿Tú marido cambia pañales?”, le increpó Jannina. “Sí ayuda. Si lo hace, ¡un montón!”, respondió Gianella con una amplia sonrisa.

Por otro lado, en la íntima entrevista, Gianella Nayra confesó estar pasando por una terrible etapa como madre debido a la pubertad de Salvador, su hijo de 11 años de edad. En otro momento de la entrevista explicó el por qué decidió no exponer la identidad de sus hijos en las redes sociales.