Imagina este escenario. Empiezas a pensar en la organización de tu boda y decides atreverte a planear tu propia boda de forma autónoma. Sí, sin una wedding planner ni alguna agencia que te ayude en el proceso. Esto puede resultar en un reto emocionante y hasta gratificante porque ahorrarás parte de tu presupuesto y además tendrás todo el control. O puede ser un proceso bastante estresante. Para Evelyn Valega, Wedding planner de Boda Inolvidable y experta en asesoramiento personalizado a distintas novias, esto último suele suceder a menudo.

En esta nota, Valega nos cuenta cuáles son las dificultades a la hora de realizar una boda sin ayuda, mientras brinda algunos consejos para quienes quieran vivir la aventura y planificar su boda ellas mismas. Así que si este es tu caso...¡toma nota!

Foto: IG @cartasajulietaperu

—¿Es realista intentar planear tu boda completamente por tu cuenta y disfrutar de la experiencia de novia al mismo tiempo?

Creo que las novias al principio de la planificación empiezan a buscar mucha información en redes y solicitan cotizaciones, lo cual hace que se abrumen con tantos datos. Al no saber quién es el proveedor ideal y desde el inicio no saber cuál es el presupuesto con el que cuentan, pasan de una linda experiencia a un estrés total. Sumado a esto, la carga laboral y también todos los comentarios de sus amigas y familiares pueden llegar a sobrecargarse.

Por este motivo, contar con una experta en bodas será la mejor opción para que las prometidas puedan vivir a plenitud la planificación de su boda inolvidable.

—¿Con cuánto tiempo de anticipación deberías empezar los preparativos?

Lo ideal es con 1 año de anticipación, ya que los pliegos matrimoniales se hacen con ese tiempo, así mismo también podrán contar con un amplio portafolio de proveedores disponibles para poder elegir en base a su ‘wedding brand’ o identidad de su boda y teniendo en cuenta también su presupuesto. De esta manera dispondrán del tiempo para ahorrar y empezar a definir temas claves como su lista de invitados.

—¿Podrías especificarnos los tiempos aproximados en temas de locales, vestidos, decoración, catering, lista de invitados, etc?

Los tiempos ideales de contratación de los locales serían una vez que la iglesia sea separada o se defina oficialmente la fecha. Respecto al vestido, este debe trabajarse mínimo con 8 meses de anticipación, si es que deseas desarrollarlo con un diseñador y que la pieza sea hecha completamente a medida. Si prefieres un vestido de una tienda extranjera, el tiempo de importarlo suele ser de 6 meses aproximadamente, a lo que se le debe sumar 1 mes para las pruebas en ambos escenarios. El catering es el tercer ítem más importante en la planificación de una boda. Una vez que cuentas con el local, lo ideal es hacer una visita para que se tomen las medidas y de esta manera poder aterrizar el presupuesto de diseño y concepto.

Por otro lado, la lista de invitados es el punto de partida de la planificación de tu boda. Con la cantidad y nombres definidos podrás iniciar con las cotizaciones y propuesta de la boda. Muchas parejas hacen un cálculo estimado, pero lo ideal es aterrizar lo más pronto posible el número de invitados para que más adelante no te encuentres reduciendo o aumentando el número de personas presentes en la boda. Como consecuencia, esto puede generar mayor estrés y también gastos ocultos.

Foto: IG @cartasajulietaperu

—¿Cuáles son los servicios que recomiendas contratar para el día de la boda?

Recomiendo invertir en un buen fotógrafo, pues ellos capturarán las mejores emociones y momentos de la boda. Al final del día, lo único que te quedará como novia tras la boda serán las memorias y fotos. El DJ es otro proveedor sumamente importante, ya que la música es el alma de la fiesta. De su trabajo dependerá que tus invitados estén toda la noche “rompiéndola” en la pista de baile. Además, considero que de todas maneras invertir en el servicio de una wedding planner es clave para dejar que ella se convierta en la administradora y diseñadora de la boda de tus sueños.

—¿Cómo definirías la búsqueda de proveedores y qué recomendaciones tienes para este tema?

En Boda Inolvidable, creemos que es clave que las novias tengan reuniones con cada proveedor, que lean los contratos detalladamente y los mismos sean firmados, ya que nada se supone en la organización de una boda y todo debe quedar por escrito. Además, es importante saber que encontrar al proveedor ideal no es tarea fácil, pues este tiene que estar alineado al concepto creativo y mantenerse dentro del presupuesto definido. Es por ello que lo ideal es contar con un manual de boda, en el que desde el día uno se pueda definir el concepto para que de esa manera encontrar al proveedor ideal sea algo más llevadero.

—¿Qué riesgos corre una novia al planear su propia boda?

Definitivamente, al planificar sola tu boda y no ser experta en la materia, puedes omitir varios procesos que son vitales para que este evento sea todo un éxito. Al no contar con una wedding planner, en el día de tu boda todos los proveedores se comunicarán contigo para hacer las consultas necesarias de detalles y procesos. Lo más probable es que la novia no tenga una idea clara de cómo gestionar esos procesos y se verá obligada a estar pendiente de cada proveedor durante el momento de instalación y entrega de elementos como flores, decoración etc. Mi consejo es que si deseas vivir a plenitud la planificación de tu boda, no dudes en comunicarte con nosotras y dejarnos hacer de tu boda una maravillosa Boda Inolvidable.