A un mes de la memorable MET Gala en honor al legado de Karl Lagerfeld, recordamos a su más grande musa: su gata Choupette. El llamado ‘káiser’ de la moda también era un ‘cat lover’ y muchas celebridades como Jared Leto, Doja Cat y Lil Nas X le rindieron homenaje a esta faceta del ex diseñador de Chanel a través de sus curiosos looks en aquella alfombra roja. A cuatro años de su partida, te contamos cómo conoció Karl a su adorada mascota y quién está a cargo de ella ahora.

Para Karl Lagerfeld, Choupette era más que una mascota, era el amor de su vida. Tanto así que a sus modelos favoritas, sus musas, las llamaba de cariño sus ‘choupettes’. Toda una ‘it cat’ que inspiró portadas de revistas, colecciones de Chanel, colecciones propias y hasta libros. El amor y adoración del diseñador por su mascota felina no tenía límites, por lo que la gata gozaba de lujosas comodidades e incluso su propia ama de llaves, Françoise Caçote, quien a la muerte de Karl se convirtió en su madre. Ella es quien se encarga de velar por las necesidades y el bienestar de Choupette.

¿Cómo adoptó Karl a Choupette?

Choupette llegó a la vida de Karl por casualidad. Baptiste Giabiconi, modelo, amigo cercano del diseñador y dueño original, le encargó a Karl cuidar de Choupette mientras se iba de viaje por unos días. Pedido que el diseñador aceptó, aunque no de buen gusto. Como le pasa a muchos que no han tenido mascotas, al comienzo se mostraba indeciso, pero al final terminó encariñándose tanto con ella que terminó por adoptarla. “Se enamoró de ella y Baptiste no tuvo otra opción más que dársela a Karl”, contó la ama de llaves.

¿Quién es Choupette, la gata de Karl Lagerfeld?

Choupette, nacida el 15 de agosto de 2011, es una gata de Sagrado de Birmania o Birmano, caracterizada por su voluminosa melena blanca con toques marrones y sus ojos azules. Un pelaje majestuoso y tierno que terminó por conquistar a muchos hasta el punto de convertirse en una mascota influencer, pues a la fecha acumula casi 260 seguidores en Instagram.

“ Es como una señora elegante... con su doncella personal y todo ”, contó en algún momento el diseñador. “A hora que es adulta, come en la mesa conmigo. Se sienta frente a mí y solo come lo que necesita comer. Antes atacaba a un camarón, pero ahora solo toca sus cuatro platos diferentes que le preparan el mismo día, servidos en adorables tazones. Todo tiene que ser fresco, de lo contrario, mademoiselle se sienta frente a sus croquetas en salsa durante tres cuartos de hora, dándome miradas asesinas, sin tocarlas”, confesó en 2016. Una admiración que se traducía en estar pendiente todo el tiempo, aún cuando no podía estar junto a ella por su apretada agenda. “ Cuando no estoy allí, las asistentas escriben en pequeños libros todo lo que ella hizo, desde lo que comió hasta cómo se comportó, si estaba cansada o si estaba durmiendo. En nueve meses, tenemos casi 600 páginas ”, reveló.

Ciertamente, una memorable mascota para un memorable diseñador. Imagen que la convirtió en una de las gatas más adoradas de la industria de la moda luego del fallecimiento de Karl en el 2019. Tan solo este año, diversas supermodelos y celebridades han buscado la oportunidad de posar frente a cámaras junto a la gata. Desde Naomi Campbell en una portada para Vogue hasta Kim Kardashian en medio de las preparaciones para la MET Gala: todas quedaron enamoradas de la icónica gata que ahora se erige como una de las mascotas más adineradas del mundo. Aunque no se sabe exactamente cuánto de la fortuna de Karl heredó Choupette, se sabe que es una cuantiosa cantidad que sostiene el lujoso estilo de vida de la gata compuesto por viajes privados, finas comidas, manicuras profesionales, asistentes personales y más.