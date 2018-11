Conoce al último ángel de Victoria's Secret en comprometerse

¡Josephine Skriver se ha convertido en el último ángel de Victoria's Secret en comprometerse! El romántico suceso ocurrió el pasado 23 de noviembre, en un mágico escenario de Finlandia. "Bohnes me miró. Se arrodilló y me pidió que fuera suya para siempre... Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Eres mi mayor aventura. Mi cuento de hadas hecho realidad. Mi alma gemela. Mi mejor amigo. El amor de mi vida", escribió la modelo en redes sociales.

Alexander DeLeon, pareja de la modelo y cantautor estadounidense, eligió un lago congelado en las profundidades de Escandinavia para pedirle matrimonio al ángel de Victoria's Secret. Mientras ambos veían la aurora boreal, 'Bohnes' se arrodilló y pidió a Josephine Skriver que fuera su esposa. ¿Acaso pudo haber sido más romántico?

La modelo esperó hasta hoy para compartir la noticia con el mundo, en una secuencia de mágicas instantáneas posteadas en su perfil de Instagram. Las felicitaciones a Josephine Skriver no tardaron en manifestarse, siendo sus compañeras de Victoria's Secret Sara Sampaio, Jasmine Tookes y Lais Ribeiro algunas de las primeras en saludarla.

Así mismo, el cantante Alexander DeLeon compartió su feliz compromiso en redes, con una fotografía de la modelo luciendo el glamoroso anillo. "Forever. <3" fue la descripción que acompañó la postal en blanco y negro protagonizada por el famoso ángel de Victoria's Secret.

Conoce más detalles de la pareja compuesta por Josephine Skriver y Alexander DeLeon en la galería que acompaña esta nota. ¡Morirás de amor!