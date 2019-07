Conoce a la fotógrafa peruana detrás de la campaña que busca redefinir la belleza en el mundo

#Muéstranos es una campaña que formuló Dove junto a Girlgaze y Getty Images. El objetivo, mostrar el lado más real de la belleza en la mujer. Mujeres de todas las pieles, identidades, edades y lugares en el mundo se han reflejado en retratos auténticos que ahora forman parte de un banco de imágenes en Getty, buscando que distintas empresas utilicen referentes de mujeres más diversas en sus publicidades, sin límites a los cuáles regirse ni pautas para ser consideradas más 'bellas'.

Florence Goupil fue una de las dos fotógrafas peruanas que formaron parte de la importante campaña. Ella, tuvo la oportunidad de retratar a dos mujeres que considerara bellas desde lo profundo. Eligió a su madre y a la activista afroperuana Brenda Carpio. El resultado fue sorprendente.

"Elegí fotografiar a mi mamá. Desde mi punto de vista, ella siempre ha sido una mujer bella, mi modelo a seguir. Para mí, su belleza recae en su inquebrantable fortaleza", rescató Florence en nuestra entrevista.

Cuéntame acerca de la importancia que recae en #Muéstranos dentro de nuestro país

En un país como Perú, las empresas aún siguen visitando los bancos de imágenes y se topan con modelos muy ‘occidentalizadas’, que no representan a nuestra población. La idea de campaña no fue solo romper con estereotipos respecto a los cánones de belleza, sino en darle más libertad a la mujer, porque la belleza no debería ser algo que oprime.

¿Cómo fue el proceso de creación?

​Girlgaze fue quien se encargó de reunir a 116 fotógrafas alrededor del mundo, de 39 países distintos. Aquí en Perú fuimos dos. Ángela Ponce y yo. La empresa nos dio la libertad de elegir a quién queríamos retratar, es decir, no necesariamente modelos, sino más bien mujeres de nuestro día a día. Eso fue lo más interesante de todo.

¿Cómo te sentiste a partir de esa libertad?

​Fue un proceso de toma de conciencia. Yo, elegí fotografiar a mi mamá. Desde mi punto de vista, ella siempre ha sido una mujer bella, mi modelo a seguir. Para mí, su belleza recae en su inquebrantable fortaleza. La segunda mujer que fotografié fue Brenda Carpio, emprendedora, lesbiana y activista afroperuana.

¿Cuál fue tu reacción al ver el banco de imágenes terminado por primera vez?

​Las 116 fotógrafas del proyecto no tuvimos comunicación directa acerca de cómo íbamos a hacer las fotos. Cada una tuvo mucha libertad. Pudimos ver el trabajo completo solo cuando el banco de imágenes se había terminado. Fue asombroso, nos dimos cuenta que cada una de nosotras tenía una visión de belleza original, que estaba con ganas de salir y expresarse.

El día del evento de lanzamiento, ¿qué emociones notaste en las asistentes al ver los retratos?

​Algo increíble fue el caso de Brenda, activista afrodescendiente y lesbiana. Ella fue mi segunda mujer retratada. Cuando llegó a la campaña, y vio el video de #Muéstranos, se puso a llorar. ¡Wow! Pude sentir esa tristeza-alegría que combinaban sus lágrimas, ese sentimiento de que por fin se veía representada, de que estaba siendo reconocida, bella tal cual es, sin perseguir estándares de belleza.

¿Cuáles crees que serán los resultados de esta campaña en el mundo, en cuánto a su impacto en las conciencia social y los estándares de belleza?

​Creo que será un resultado trascendente, ya que no solo se trata de un banco de imágenes más representativo, sino que mediante el proceso de creación la perspectiva fue cambiando. Detrás de la cámara todas fuimos mujeres. Mujeres que nos identificamos como tal, no binarias. Las personas que elegimos retratar son diversas, así como nuestras visiones. No hay duda que estamos en tiempo de cambio, donde las personas ya no quieren ceñirse a estándares antiguos y opresores.