Conoce a la mujer de 103 años que bate récords mundiales en velocidad

Julia 'Hurricane' Hawkins decidió abrirse paso en las pistas de atletismo cuando estaba a meses de cumplir un siglo de vida. Por más impresionante que parezca, esta deportista estadounidense empezó su carrera como corredora con 100, y no por ello ha dejado de batir récords en velocidad en las categorías de 50 y 100 metros lisos.

Todo empezó cuando, debido a su salud, le recomendaron dejar de lado a una de sus más fieles compañeras de vida: la bicicleta. En ese momento, Hawkins se vio impulsada a buscar una nueva manera de entrenar y desplazarse, por lo que se atrevió con el atletismo.

Hoy, es considerada como una de las atletas en categoría senior más en forma del planeta, y su más reciente logro se ha dado en la competencia de 50 metros lisos en los Juegos Nacionales para mayores de Albuquerque, Nuevo México. Además, en el 2017, batió el récord mundial del heptómetro en los Juegos Nacionales que se llevaron a cabo en Louisiana.

En una entrevista con el programa de ABC 'Good Morning America', la longeva deportista declaró que la clave de su éxito era "mantenerse ocupada, no dejar de moverse. No hago ningún ejercicio en particular. Solía ​​hacerlo, pero creo que ya no lo necesito (...) Además, siempre he mirado bien qué comer, he comido sano y mantenido mi peso”, señaló.

Para conocer más detalles de la impresionante vida de la corredora de 103 años Julia Hawkins, visita la galería que se encuentra en el inicio de esta nota.