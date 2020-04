A sus 32 años, Jely Reátegui se ha aventurado por mucho. Decidió convertirse en actriz a puertas de terminar su carrera universitaria, ha viajado sola por muchos países, actúa en una de las películas peruanas distribuidas por Netflix, ´Soltera Codiciada´, protagoniza la serie ´Un día eres joven´ de Movistar Play y hasta ha vivido la experiencia de entrevistar a la estrella de Hollywood Brad Pitt. La actriz que también ha vivido una amenaza de muerte que la obligó a cerrar su cuenta en Twitter, será la nueva invitada de #Dilo con Jannina Bejarano. El programa fue grabado a inicios de marzo, previo a la disposición de aislamiento social por el nuevo coronavirus.

Una foto de Jely Reátegui junto a Brad Pitt se hizo viral meses atrás. Y aunque todos vieron a la actriz peruana sonriente al lado de la estrella de Hollywood, la historia detrás del encuentro contiene divertidas anécdotas. “Éramos los únicos dos estúpidos que estábamos elegantes porque no era para ir a la alfombra roja, sino para hacer cobertura”, cuenta en el adelanto de #Dilo. Cómo logró conocerlo, el gesto que tuvo el actor antes de la entrevista y hasta la reacción de Brad Pitt cuando le preguntó sobre si había escuchado de ‘Brad Pizza’, serán revelados este viernes a las 4pm.

Por otro lado, decir las cosas como piensa públicamente es algo que caracteriza a Jely Reátegui y que en más de una ocasión le ha generado situaciones incómodas. Así sucedió meses atrás cuando a través de su cuenta de Twitter respondió a las críticas que muchos usuarios lanzaban hacia la productora de películas peruanas, Tondero. “Si tanto odias las películas peruanas (qué por cierto hay de todos los tipos, para todos los públicos), escribe tu guion y haz una como las que te gustan. Suerte con eso; y una vez que la termines, suerte con la difusión y con el público”. Tras su tuit recibió una amenaza de muerte que la llevó a alejarse de dicha red social. “Si recibimos un mensaje así, venga de donde venga, sea de broma o sea en serio, igual te va a afectar”, expresa en el adelanto del programa de El Comercio.

Al recordar Un día eres joven, la serie de Movistar Play que protagoniza Jely confesó la crisis personal que vivió cuando bordeaba los 30 años de edad. Al igual que su personaje en la ficción, tuvo un momento de desorientación. “Yo hice un viaje muy largo y cuando regresé y no me volví a ir me dio una especie de depresión muy fuerte”. La entrevista se transmitirá este viernes a las 4:00 p.m. a través de Facebook, Instagram y YouTube de El Comercio.

El adelanto del programa también muestra su participación en el popular juego de #Dilo, Impro en ABC. En esta ocasión, Jely está divirtiéndose con su mejor amiga en una discoteca con la finalidad de olvidar a su exenamorado. De pronto, el ex aparece en escena. ¿Cuál será su reacción?

No te pierdas #Dilo con Jannina Bejarano este viernes a las 4:00 p.m. a través de Facebook, Instagram y YouTube.