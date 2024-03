Luego de su última aparición en el medio tiempo del Super Bowl del año pasado, Rihanna volvió al escenario nada menos que para actuar en la lujosa y extravagante preboda de una de las familias más ricas del mundo. Amant Ambani y Radhika Merchant, pareja de millonarios de la India, celebraron las previas a su boda con un mágico fin de semana lleno de espectaculares shows, celebridades mundiales, extravagantes looks y mucho lujo y opulencia que los convirtió en un fenómeno viral en redes.

Una preboda de lujo

Amante Ambani, hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, y Radhika Merchant, hija de una compañía familiar dedicada al negocio de la salud y farmacéutica, celebraron la antesala a su boda haciendo una muestra de su increíble poder y riqueza en un inolvidable fin de semana en la ciudad de Jamnagar, India. Un mega evento que no sólo contó con la actuación de Rihanna , sino también de celebridades como Shahrukh Khan y Akon; así como una lista de más de 1500 invitados que incluyó a personalidades como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, Karlie Kloss y más.

Una planificación apenas de tres meses liderada por la madre del heredero hindú dio como resultado la preboda hindú del año con un costo aproximado de 152 millones de dólares . Una inversión que se vio reflejada en primer lugar por la construcción de un espectacular palacio de cristal en honor a la Casa de las Palmeras en el Jardín Botánico de Brooklyn, el lugar favorito de la novia en Nueva York cuando era estudiante universitaria y que contó con la decoración de Jeff Leatham, el florista de celebridades como Kim Kardashian.

A través de un minitren, los más de mil invitados llegaron al complejo familiar de los Ambani para el primer día de las festividades que tuvo como temática “Una noche en Everland”. Luego de la cena, 5500 drones se elevaron sobre el cielo para contar la historia de Vantara, el centro de rescate de animales del novio, convirtiéndose en el espectáculo de drones más grande en la historia de la India .

(Fotos: Stories by Joseph Radhik)

(Fotos: Signe Vilstrup/Vogue, Stories by Joseph Radhik)

Rihanna, la estrella de la noche

El primer día se celebró a lo grande, ya que contó con la actuación especial de Rihanna , su primer concierto desde el icónico medio tiempo del Super Bowl en el 2023. Sobre el escenario con todo y fuegos artificiales, la estrella interpretó 17 de sus más grandes éxitos como Bitch Better Have My Money y We Found Love.

El inesperado concierto privado que se volvió viral en redes sociales fue el regalo de la madre del novio a su nuera y que costó más de 6 millones de dólares , aproximadamente. Una sorpresa para muchos, pero una costumbre para la familia del novio, los Ambani, quienes en el 2018 contrataron a Beyoncé para la boda de 100 millones de dólares de su hija y en el 2019 a Coldplay, The Chainsmokers y más para la boda de su hijo mayor.

En el segundo día, la pareja de magnates celebró un brunch temático, “Un paseo por el lado salvaje”, para los 1500 invitados en los terrenos del Centro de Rescate y Rehabilitación de Vantara. La noche cerró con una espectacular fiesta de carnaval temática, “Mela Rogue”, inspirada en la película Moulin Rouge. Con decoraciones que incluyeron molinos de viento inspirados en el icónico club de cabaret parisino, la preboda contó con más artistas famosos sobre el escenario. El ilusionista David Blaine hizo trucos de magia, hubo varios bailes familiares, la presentación del primer cantante punjabi en Coachella (Diljit Dosanj) e incluso Shahrukh Khan, el rey de Bollywood animó la fiesta.

(Fotos: Stories by Joseph Radhik)

(Fotos: Stories by Joseph Radhik)

Los espectaculares looks

El primer día, el ‘highlight’ de la noche fueron los espectaculares looks de los novios y la familia. Radhika brilló con un vestido rosa de Versace, personalizado con joyas a la medida de Parthiv Mehta de Kantilal Chhotalal. Un atuendo similar al que usó Blake Lively en la MET Gala del 2022 . El novio lució un traje personalizado de Dolce & Gabbana y su madre se robó muchas miradas a través de su joyería, pues combinó su sari con un impresionante collar de diamantes con dos grandes piedras de esmeralda.

En el transcurso del fin de semana de la preboda, la novia tuvo varios cambios de look. Cambió el vestido del primer día por un colorido vestido de flecos del diseñador hindú Ashish Gupta para la actuación de Rihanna. Para el almuerzo del día siguiente, llevó un look de estampado de leopardo azul personalizado de Dolce & Gabbana que irradiaba muchas vibras de ‘mob wife’, la tendencia en moda del momento. Y para la noche, apostó por una reinterpretación del tradicional ‘ghagra’, vestido de novia indio, del diseñador de Bollywood Malhotra que estuvo adornado con cristales Swarovski.

El desfile de impresionantes looks de la novia cerró el domingo con broche de oro. Literalmente. Para celebrar el ‘hastakshar’, día tradicional y formal, la futura novia lució en los pasillos del templo un sari conceptual con un velo de hilos de oro real tejido a mano en Banaras, (ciudad hindú) que le dio el toque de elegancia etérea a la novia al caer en forma de una brillante cascada mientras caminaba.

De acuerdo a declaraciones de la novia, la mágica preboda de ensueño fue una bendición para ella, por lo que siente inmensa gratitud. “Reconozco que este es un privilegio que pocas personas experimentan y realmente me siento bendecida”, dice. “Espero que nuestra boda atraiga la atención mundial hacia Vantara, el centro de rehabilitación de animales más grande del mundo, un proyecto que mi esposo y yo guardamos muy cerca de nuestros corazones”, señaló.

Esta celebración que pareció sacada de un cuento tan solo es la antesala de la boda será este 12 de julio, así que todo el mundo está a la expectativa de cómo será el día central de la boda de la magnate familia que se convirtió en todo un fenómeno en redes.

(Fotos: : Signe Vilstrup, Anant y Radhika Ambani / Vogue)