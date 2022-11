Vivimos tiempos de mayor consciencia por nuestra salud mental y el impacto que nuestros hábitos diarios pueden llegar a tener en nuestras vidas. Y más allá de tratarse de una tendencia por la espiritualidad, se trata de un estilo de vida positivo y reconfortante. En sintonía con esto último, hablamos con Kiara Ventura, la creadora de Alba Stella, la nueva marca de crecimiento personal que viene revolucionando la rutina diaria de muchas personas.

El camino hacia el autodescubrimiento

“Soy una persona que cuando le interesa algo, estoy ahí, aprendiendo al 100%”, cuenta la fundadora de la nueva marca de herramientas de crecimiento personal y manifestación. Conversando con Kiara, puedo darme cuenta que este emprendimiento -que ya es sensación en las redes sociales- no es para nada improvisado.

Kiara Ventura (30 años) es comunicadora, creadora de contenido y fundadora de la marca local de moda femenina Ciao Bella. Este 2022, apostó por una de sus pasiones que se encuentra en el autodescubrimiento y lanzó su segunda marca propia: Alba Stella. (Foto: IG @kiaraventura).

De hecho, ella se ha dedicado a conocer de cerca diferentes técnicas que definitivamente le sirvieron para el desarrollo de Alba Stella. “Lo primero que aprendí en pandemia fue sobre los eneagramas que tiene que ver con las nueve tipologías de la personalidad. He llevado clases de tarot, me he hecho ‘human design’ -que viene a ser una especie de sistema holístico de autoconocimiento- y también registros akáshicos. Todo esto en pro de ver que hay dentro mío para sacarle provecho a todo lo bueno que tengo como persona” , cuenta Kiara Ventura.

Foto: IG @kiaraventura

Sin querer, Kiara cuenta como un sentimiento -no tan agradable- que experimentó durante la pandemia, la llevó a iniciar su camino de autodescubrimiento. “Había tenido como estas pequeñas crisis, en las que sientes que lo tienes todo pero aún así llegas a sentirte un poco vacía, sin propósito. Mi vida realmente no tenía una dirección en la que yo me sintiera plena o satisfecha con lo que estaba haciendo”, comenta.

Una herramienta para transformar tus días y autodescubrirte

Como buscando herramientas que la acompañen a salir de ese momento de bloqueo, la fundadora de Alba Stella cuenta que recurrió al famoso podcast “Se Regalan Dudas” y al libro “El poder del ahora” (Eckhart Tolle). Curiosamente, este último fue el que título la introdujo al mundo del crecimiento personal. “Siempre estoy pensando en lo que va a venir y este libro me hizo darme cuenta que tengo que ir más despacio y que debo enfocarme en el ahora, en el presente”, narra emocionada la creadora de contenido.

Antes de empezar con la práctica del agradecimiento y el rompimiento de las creencias limitantes, Kiara Ventura cuenta que mucho de lo que pensaba -y terminaba siendo realidad- eran situaciones negativas. “Me di cuenta que algo estaba mal. Empecé a recopilar información, incluso en redes sociales donde encuentras desde podcasts hasta TikToks que te enseñan sobre la manifestación y como cambiando un poco tu diálogo interno puedes hacer que las cosas que quieres se cumplan”.

Agradecimiento, manifestación y afirmaciones

Aunque probablemente no sea lo primero que se nos viene a la mente, Kiara revela que el proceso de creación de la marca se le hizo sencillo. “Se me da con mucha facilidad crear. En ese ámbito estoy bien conectada con esa energía. Realmente me gusta crear cosas que no existen. Me encanta traer a la vida lo que imagino en mi mente”, comenta.

Y el impulso final para que Alba Stella se convierta en realidad fue un regalo que Kiara Ventura recibió en la Navidad del 2021. Su prometido -y en pocos días, esposo- la sorprendió con un ‘deck’ o conjunto de cartas del que partió la idea para la marca. Casi en tiempo récord, el proyecto empezó a desarrollarse en abril de este año y a finales de septiembre ya se daba el lanzamiento oficial a través de la cuenta de Instagram de la marca.

¿Qué es Alba Stella?

“Son 52 cartas entre afirmaciones, manifestaciones y agradecimientos que tienen todo un concepto detrás . Yo había visto que ya existían ‘decks’ para la manifestación y agradecimiento y quería crear uno en el que se condensaran estos tres pilares súper importantes en el camino del autoconocimiento”, cuenta su fundadora.

Así es que el primer producto de esta marca -que también busca convertirse en una comunidad comprometida con el crecimiento personal- se trata de una herramienta sumamente completa que parte de los hábitos saludables y el tiempo para una misma.