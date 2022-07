La cantautora peruana, Cristina Valentina, se encuentra experimentando todas las emociones que conllevan el lanzamiento de un gran proyecto musical como su EP ‘Morir en escena’. El hilo conductor de esta nueva producción es el amor. El amor hacia uno mismo, hacia alguien más o a cosas simples de la vida. En conversación con la cantautora peruana en ascenso, descubrimos que su inspiración se encuentra en las ideas esperanzadoras, en el desprendimiento y en esa sensación de ligereza que solo una buena composición melódica puede proporcionar . Ella misma define su estilo al componer como directo y hasta coloquial, con el principal objetivo de transmitir lo que siente de la manera más sencilla y transparente posible.

Foto: Cristina Valentina

Encontrando su voz

La música siempre ha coexistido con Cri (apodo con el que la conocen sus amigos y personas más cercanas), desde el descubrimiento de su voz cuando era muy pequeña hasta la influencia que han tenido sus hermanos, quienes también se dedican a la música de forma profesional. Por distintos motivos, para la intérprete de ‘Aguántame un ratito’ la primera opción no fue la música. De hecho, estudió la carrera de medicina y hasta el día de hoy ejerce su profesión; eso sí, sin dejar de cantar. “Siempre me identifiqué con la parte del canto aunque también experimenté con instrumentos como la trompeta, la cual me llevó a conocer el mundo del jazz”.

Sin saber que el destino la llevaría a convertirse en solista en unos cuantos años, la cantautora tuvo la oportunidad de experimentar la vida sobre escenarios desde distintas perspectivas. “A los 14 años fui parte de la Orquesta Juvenil de Música Peruana, también llegué a colaborar con bandas como corista o como voz principal de algún dúo o trío”, cuenta. “Cuando terminé mi carrera me dije a mi misma: Tengo un deseo muy intenso de cantar y voy a tomarme un tiempo para ver que pasa, tenía una incertidumbre muy grande. Además, tenía la idea de que mi decisión debía ser todo o nada; es decir, o le metía todas mis ganas a la medicina y me convertía en una súper doctora o enfocaba toda mi energía al canto”, continúa.

Así fue que tomó la decisión de distanciarse de la medicina por un tiempo, dedicar sus días a cantar y trabajar estrictamente en su música. El resultado final: el lanzamiento de su álbum debut ‘All I Know’ en el 2014. “Desarrollar mi primer disco me tomó dos años y una vez que salió fue lindo porque simplemente sentí que ya era cantante, al fin contaba con la validación que estuve buscando por varios años”, confiesa.

Cristina Valentina 2.0

Del 2014 a hoy, la joven artista no ha dejado de atreverse e ir probando distintos géneros que resuenan con su estilo musical. Desde temas electrónicos, canciones completamente en inglés, melodías latinoamericanas hasta el reencuentro con el género jazz ; Cri ha probado de todo un poco para entender realmente qué es lo que desea hacer con su carrera. “Un artista puede estar en el escenario cantando o tocando pero detrás hay todo un camino que se construye y este no se puede seguir porque no está trazado ni definido. En realidad, el camino del artista es como un bosque en el que vas decidiendo por donde ir”, señala la cantautora peruana.

Y por supuesto, las influencias musicales han estado presentes en este descubrimiento. Al escuchar su material discográfico es casi imposible no traer a la mente melodías de reconocidos cantantes como H.E.R, Frank Ocean o Daniel Caesar. De parte de la cantautora peruana, la admiración hacia estos intérpretes está presente y confiesa que se ve identificada ampliamente con el trabajo de cada uno.

Hoy por hoy, Cristina Valentina es una persona más segura de su talento y capacidad musical. “La validación para mí fue muy importante durante mucho tiempo. Hace unos años, sentía constantemente la necesidad de probar que sabía cantar, que me encantaba hacerlo y que podía hacerlo”, revela Cristina Valentina. “Estos años han sido de mucho trabajo personal enfocado en dejar atrás esas expectativas de validación tan fuertes y simplemente dedicarme a hacer lo que quiero hacer, lo que me divierte y lo que tiene un significado importante para mí”. “Tienes que hacerle mucho caso a tu intuición y continuar. Simplemente seguir porque el que permanece es quién realmente tendrá la oportunidad de ver los frutos de su trabajo”, comenta con emoción mientras anuncia su participación en el Festival Perú Central que tendrá lugar en la ciudad de Huancayo este 29 y 30 de julio.

Su retorno a la escena musical llega junto a la compilación de tres nuevos temas: ‘Aguántame un ratito’; ‘Caótica’ y ‘Morir en escena’ título de esta prometedora producción musical. “Este EP es una linda introducción al sonido de mi segundo disco que se lanzará a finales de este año”, indica la artista. “Seguiré compartiendo más material durante el mes de agosto y el álbum completo estará disponible en noviembre”.