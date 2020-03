Gianella Neyra ha sido protagonista de una veintena de telenovelas en el Perú y el extranjero, donde intercambió roles con a atractivos galanes de televisión. En uno de sus papeles protagónicos conoció y se enamoró de su actual pareja, Cristian Rivero. En #Dilo con Jannina Bejarano, la bella actriz confesó quiénes son sus galanes predilectos entre otras confesiones.

La secuencia Dilo en 5, del programa de espectáculos #Dilo, generó una serie de divertidas respuestas por parte de la ex conductora de Mujeres al mando. “Leer, mi familia y mi trabajo”, respondió sobre las cosas que la apasionan. Sin embargo, el tiempo le fue muy corto en algunas preguntas.

Sobre los tres galanes que le encantan, solo le alcanzó el tiempo de contestar “Patrick Dempsey, mi esposo…”. Luego bromeó esclareciendo que “si no decía mi esposo no me dejan entrar a mi casa”. ¿Qué cosas tiene en común con su pareja? ¿Cuáles son sus canciones favoritas? O ¿Qué personajes ama? Fueron algunas de sus revelaciones.

Gianella Neyra juega Dilo en 5

En otro momento de la entrevista, Gianella Neyra confesó detalles del fuerte golpe de la fama que vivió cuando tenía 17 años y empezaba a actuar en televisión. En el juego Impro en ABC se adueñó del personaje de una madre que tiene los consejos perfectos, tanto que puede compartirlos sin que se los pregunten.