4 consejos para olvidar el famoso "no tengo qué ponerme"

Sabemos que tienes guardado en el clóset vestidos, polos y jeans que no usas hace mucho (mucho) tiempo. Que, en ocasiones (y con algo de ansiedad), las compras se han vuelto tu pasatiempo y con ello has terminado comprando ropa que ahora ya no te gusta.

Esto ha hecho que la frase "no tengo qué ponerme" sea típica antes de elegir tu look del día. La frustración, el estrés y las ganas de tener más ropa embargan nuestro ser y acabamos poniéndonos algo que no nos deja contentas. Pero tranquila, hasta Carrie Bradshaw ha pasado por esto y hay unos consejos que harán tu vida fashionista más sencilla.

Todo fluirá perfecto si empiezas por organizar mejor tu clóset. Dile adiós a eso que no te pones (o aquello que ya no te gusta) y separa la ropa por secciones según la ocasión. Otro tip importante es ser más inteligentes a la hora de comprar: cada vez que te guste alguna pieza, imagina al menos cuatro looks (con ropa que ya tengas) en los que vas a poder combinarla. Así será una prenda provechosa.

¿Qué esperas? ¡Pon manos a la obra y aplica los consejos de la galería que acompaña esta nota!