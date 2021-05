María Pía Van Oordt y Diana Tudela tenían apenas 11 años cuando se iniciaron en el mundo de la Vela. En ese entonces, andar en bote era el plan perfecto para disfrutar con amigas en el mar, sobre el agua fría de Paracas o Chorrillos. Diez años después, y habiendo sacrificado esas salidas con amigas e incluso tiempo con la familia, la dupla se ha pulido tanto que ha conseguido la primera clasificación de nuestro país en la categoría Vela de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Hoy, la vela que se alza en el bote con que compiten lleva enorme nuestra blanquirroja. “Ver la bandera gigante en la vela es algo increíble. Hay presión, claro, porque sientes que todos los ojos están sobre ti, pero es más fuerte el orgullo de representar a mi país”, comenta emocionada Tudela, en conversación exclusiva con este diario a apenas un día antes de partir a Portugal junto a Van Oordt para sus entrenamientos previos a los JJ.OO.

(Foto: Difusión)

Como todos los deportes, la dinámica de entrenamiento se ha visto interrumpida a consecuencia de la pandemia, y varios planes de la dupla de veleristas también cambió de rumbo sobre la marcha. El apoyo económico no ha sido la excepción, los procesos empezaron a tardar más y el dinero necesario para viajes de entrenamiento y traslado de equipos empezó a ser insuficiente.

Sin embargo, a inicios de este año, un par de empresas privadas tomaron la decisión de apoyar a estas jóvenes promesas del deporte con un respaldo para su última etapa de preparación de cara a Tokio 2020. Una de ellas, fue el Grupo EFE. “Estamos muy agradecidas porque el entrenamiento previo a las olimpiadas es lo más importante para llegar al 100%. Es motivador que hayan apostado por nosotras y tengan fe en nuestro proyecto”, rescata Van Oordt mientras que Tudela recalca que de no ser por ellos “literalmente no podrían llegar a las Olimpiadas con todo el container de equipos que se necesitan”.

(Foto: Difusión)

DUPLA PROMETEDORA

Cinco años después de iniciar en el deporte, Diana Tudela -de 15 en ese entonces- le propuso a Maria Pía embarcar un proyecto juntas, empezando a competir como dupla. “Desde ese momento empezamos a enfocarnos en lo profesional, en el sueño de ir a una olimpiada. A medida que fuimos creciendo las decisiones tenían que ser tomadas: la prioridad era navegar, y lo social y recreativo empezó a tomar segundo plano” , comenta Van Oordt.

Para ambas, competir en pareja requiere de mucha disciplina, pero también implica factores como la tolerancia y complicidad. “Se trata de tener en mente el rol de cada una, sabiendo que tal vez alguna puede cometer un error durante la competencia, y tendrás que tomarlo con cabeza fría. He visto muchos equipos que en verdad tienen talento increíble individualmente, pero al final no consiguen nada porque no se llevan bien y las personalidades chocan. Yo creo que María Pía y yo podemos navegar juntas por mucho tiempo porque nos complementamos bien”, precisa Tudela.

(Foto: Difusión)

Por su parte, María Pía trae a conversación lo complejo que es este deporte, pues a veces el mar es impredecible. “Hay momentos en los que el cansancio luego de haber practicado es intenso y por ende estás más irritable. Sin embargo, no puedes dejar que se pierdan los papeles. Además, se trata de un deporte bastante rápido, te golpeas, te duele y te molestas. Pero, como dice Diana, hay que tener cabeza fría y trabajar la tolerancia como un camino de a dos”.

María Pía Van Oordt y Diana Tudela se encuentran en Portugal donde se preparan para su participación en los Juegos Olímpicos. Las veleristas peruanas entrenan seis días a las semanas y su trabajo físico está acompañado de una alimentación rigurosa y evaluación médica constante. Los JJ.OO. Tokio 2020 tienen como fecha de inicio el 23 de julio de este año. Sin embargo, la programación está sujeta a variaciones de acuerdo al desarrollo de la pandemia en el mundo.

