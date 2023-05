¿Quién mejor para explicar qué significa la maternidad que aquellas mujeres que son madres? En este Día de la Madre, El Comercio conversó en exclusiva con cinco mamás peruanas reconocidas en la escena local quienes nos contaron cómo viven la maternidad día a día.

Karen Schwarz

Habiéndose convertido en Miss Perú 2009, cosechando una brillante carrera en el modelaje y posteriormente en la televisión como conductora de “Yo Soy” y “La Voz” durante varios años, Karen Schwarz decidió montarse a un nuevo reto: ser mamá. Al lado de su esposo, el cantante Ezio Oliva, formó una familia compuesta por dos pequeñas hijas. Ahora, convertida en una empresaria luego de fundar su marca de ropa interior “Valente”, Karen nos cuenta cómo es su nueva realidad como mamá.

“Cuando me convertí por primera vez en mamá fue maravilloso. Fue algo que soñé muchísimo, que esperé por mucho tiempo y al final cuando se dio pasaron varios días hasta creérmela que realmente ya era mamá. Si bien es cierto que uno dice que ya es mamá cuando tiene al bebé en la barriga, para mí fue totalmente otra etapa. Durante el embarazo no la pasé tan bien, pero cuando los tuve en mis brazos vale la pena absolutamente todo”, relata. Schwarz.

“Este año decidí estar más tiempo en casa. Más con los míos. Por eso trasladé todo a mi casa para no perderme absolutamente nada. Y creo que cuando uno realmente quiere hacer algo, se puede. Estoy convencida de que ser mamá no significa dejar mis proyectos y mis sueños de lado. Al contrario, es involucrarlas a ellas en mi mundo y yo en el suyo”, continúa.

“Lo que más amo es el crecimiento. Como persona, como mamá, como mujer, como familia, como esposa. Va por ahí. Ser madre ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Me ha hecho madurar muchísimo, me ha hecho ver la vida desde otro lado, con más ganas de vivir el día a día, de disfrutarlo con ellas. Meterse en el mundo de los niños, que no es fácil, es tener mucha más tolerancia, paciencia, compromiso. Y saber que el día en verdad no tiene 24 horas, sino 36 y es algo maravilloso. Así nos damos cuenta que podemos lograr todo lo que queramos hacer. Criar a mis dos hijitas con mamá y papá juntos y a la vez sabiendo que tenemos trabajos, sueños, proyectos. Lo que hacemos lo hacemos porque queremos seguir soñando”, concluye.

(Foto: IG @karenschwarzespinoza)

Yidda Eslava

Ser madre y artista son dos mundos completamente fascinantes, casi tan indescriptibles, para Yidda Eslava, reconocida actriz, escritora y productora que ha conquistado la plataforma de Netflix con su última película “¿Nos casamos? Sí mi amor” junto a su esposo, el también artista Julián Zucchi. Ahora, convertida en una de las mamás más divertidas del medio gracias a su contenido en redes sociales, Yidda nos cuenta cómo es la realidad de ser mamá más allá de las pantallas.

“Es raro, porque yo busqué a mi hijo. Cuando me enteré me dio alegría y nervios. Fue una sensación nueva. No hay forma de describirla, fue única. Y cuando nació, simplemente se detuvo el tiempo. Cuando estoy con mis hijos se detiene el tiempo. Ahora hay muchas cosas que son mecánicas, pero mis hijos se encargan de romper el molde con todos sus aprendizajes. Por eso digo que es algo mágico. Todos hablamos, pero cuando tu hijo da la primera palabra para ti es sorprendente. Ves a todas las personas caminando, pero cuando tu hijo da el primer paso es inimaginable. Y más si eres una mamá con un niño con TEA. Creo que los logros de nuestros hijos son lo que nos alimenta el alma. No hay otra forma de alimentar el alma de una mamá que con los logros de los hijos”, explica Eslava.

“Como mamá me esfuerzo para ser una buena imagen para ellos, pero los logros que tengo en mi vida profesional son mis sueños, mis metas que tengo claras desde hace muchos años. Creo que las enseñanzas que les puedo dar a mis hijos son el luchar por lo que uno quiere, el esforzarse. La mejor enseñanza es que el esfuerzo siempre tiene recompensas”, continúa

“Ser mamá es ser una mejor versión de uno. Te obliga a aprender a escuchar, a calmarte, a luchar por la alegría del otro, a ser más empática. Te vuelve una mejor persona”, reflexiona.

(Foto: IG @yiddaeslavap)

Denisse Dibós

Cuando Denisse Dibós, multifacética actriz, bailarina, productora y directora de Preludio Asociación Cultural se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida profesional decidió emprender una nueva carrera: la maternidad. Convertida en mamá a una edad que socialmente se consideraba tardía, ella rompió los esquemas al demostrar que no hay límites para seguir persiguiendo sus sueños como artista y madre al mismo tiempo. Ahora, con una hija adolescente al lado, Denisse nos cuenta cómo es el camino de constante descubrimiento en su viaje como mamá.

“Sin romantizar, a la maternidad hay que darle todo ese espacio de belleza, felicidad y goce que sí tiene. Por ejemplo, cuando estuve embarazada fue demasiado perfecto y feliz. No podía creer que tanta felicidad era posible en la vida. Te juro que me levantaba todos los días y decía ‘dios mío, esto no puede ser, es increíble’. Me dicen ‘ay tú eres muy soñadora, estás romantizando’ y yo ‘no’. En mi caso fue tal cual como lo dije toda mi vida”, cuenta Dibós.

“Fui madre mayor- a los 43 años- y fue súper doloroso. Sin dejar de sentir la realidad de lo que fue, que fue bien pesado, puse todo en la balanza. La felicidad de tener a este pedacito en mis brazos era tan grande que los otros problemas de la maternidad quedaban chiquititos. No me dejaba de asombrar por lo siguiente que pasaba. Los primeros ruidos, las primeras muecas, las sonrisitas. Cada cosa que iba sucediendo con esta criatura siempre era mayor que cualquier problema o malestar. Cualquier tema que pudiera ser una roca en mi camino se convertía en nada. Y siento que eso ha ido pasando hasta el día de hoy”, revela.

“Paloma entró a una edad preadolescente, una muy difícil y compleja. Y aunque yo he tenido miles de sobrinos, es la primera vez que soy madre. No es fácil porque hoy en día los niños son absolutamente pensantes, analizan todo lo que les dices o propones. Y eso también es súper complicado. Esa es la realidad. Tengo que estar todo el tiempo en esa constante para hacer todo lo que yo como madre creo mejor para ella. No es todo lindo, precioso, bonito, pero como dije, sopeso en la balanza”, continúa. “Dar a luz a un ser creo que es la labor más elevada que puede existir para el ser humano. Es un milagro. Es el regalo más hermoso de la vida. Mi Paloma es todo”, concluye.

(Foto: IG @denissedibos)

Sandra Sevil

Como fundadora y CEO de la marca de joyería y moda Sophie Crown, Sandra Sevil ha aprendido a abrazar su maternidad y al mismo tiempo su labor como líder de su propia empresa. Con sus hijos y su propia madre como fuente de inspiración para crear su última colección, Sandra nos cuenta cómo es el viaje que ha recorrido desde que se convirtió en mamá.

“El momento en que conocí a mi primer hijo, me inundó una sensación de calor, como si por primera vez pudiera sentir que mi corazón irradiaba amor. Desde el principio, la maternidad te abre, te desarma. Pero después eres inundado por un amor tan increíblemente puro y poderoso que lo cambia todo, te cambia a ti”, cuenta.

“Siendo emprendedora es difícil navegar el ser mamá y no tener horario de trabajo, buscar el equilibrio es una constante y compararse un mal en el que caes muchas veces sin darte cuenta. Intento ser lo más sincera conmigo misma en este proceso y saber que cada etapa es diferente”, revela.

“Ahora, con mis dos hijos pequeños, mi mayor lujo es tener tiempo para ellos sin sentir culpa de amar lo que hago y dedicar energía a eso también. Creo que lo más importante es dejar de buscar a la mujer que eras y abrazar a la que eres”, reflexiona.

(Foto: Sophie Crown)

Romina Castro

Balancear la vida profesional y la maternidad no es fácil y Romina Castro da fe de ello, siendo una psicóloga y sexóloga que logró convertirse en un referente en el medio gracias a la naturalidad con la que rompe tabúes e inspira a mujeres a descubrir su propia sexualidad. El éxito profesional escaló mucho más luego de lanzar su propio libro “¡Oh sí! Menos cuentos más orgasmos”, además de convertirse en la primera mujer peruana en hablar de estos temas en un TED Talk. Ahora, convertida en mamá de dos niños, Romina nos cuenta cómo sobrelleva la vida entre ser sexóloga y mamá.

“Cuando me convertí en mamá la primera vez tenía sentimientos encontrados. Estaba muy adolorida y demasiado cansada, pero a la vez tenía una felicidad muy grande de tener a mi bebita al costado. Era agotador pero también una motivación demasiado bonita”, revela Castro.

“Tengo la suerte de que trabajo independiente, entonces manejo mis propios horarios para poder darme tiempos y espacios con ellos. Pero sí, es complicado. Aparece mucho la culpa cuando tienes que trabajar y sabes que ellos están alrededor. Quieres compartir con tus hijos pero no se puede. Pero todo tiene una recompensa, ya que el trabajo sirve para tenerlos felices”, reflexiona.

“Lo que más amo de la maternidad es que recibo amor hasta decir basta. Siento amor todo el tiempo y todos los días. No solo porque ellos me lo dan, sino simplemente por el hecho de yo verlos, me muero por ellos. Antes de ser mamá no tenía esa sensación. En el día a día no sentía ese amor, no tenía ese alimento espiritual que es lo más lindo de la maternidad. Y lo más difícil son los miedos que aparecen como mamá. Me preocupo demasiado. Ese miedo tan grande me aterra y es muy difícil no pensar en todo lo feo y malo de este mundo y ellos”, continúa

La realidad de ser mamá es linda, pero a la vez es muy difícil. Yo no tengo paciencia, pero es algo que ellos me enseñan. Y es un reto. Tienes que tenerla, sacarla de no sé dónde. Soy una persona que no tiene paciencia ni tolerancia, que quiere las cosas ya; pero con los niños no es así. Tienes que tener mucha paciencia, mucho trabajo, tienes que sentarte a jugar. A mí me cuesta, pero lo que la maternidad me enseña, lo que ellos me enseñan, es trabajar lo que a mí me falta. Es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Siempre quise ser mamá y amo ser mamá”, concluye.