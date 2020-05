* Recuerda que, de acuerdo con los permisos vigentes, los servicios de delivery autorizados a circular son solo de productos de primera necesidad. Para otros artículos y servicios como los que encontrarás en esta nota, la fecha de entrega dependerá de su autorización por el gobierno. Consulta antes con la empresa a la que solicites el envío.

Es curioso pensar en la palabra madre como tal, realmente alguna vez nos hemos puesto a pesar en su verdadero significado. La definición más común se refiere a todas aquellas mujeres que tienen uno o más hijos, básicamente, esto está ligado al crear vida y poder sentir que dentro de uno algo tan pequeño e indefenso está creciendo y cambiando constantemente.

Sin embargo, ser madre no se limita a ello, definitivamente abarca otros aspectos. El educar por ejemplo, lograr establecer esas bases para poder formar a nuestros hijos, pero también significa acompañar en momentos de alegría, de llanto o de tristeza. Además es un “trabajo” multitareas: psicóloga, enfermera, cocinera, entrenadora, profesora, chofer, costurera y en el que se tiene que estar de guardia los 365 días del año.

Las madres son personas incondicionales, únicas y a veces fuera de este mundo, quienes dan su vida cada día de nuestras vidas. Es difícil creer que sin su presencia muchos de nosotros hubiéramos llegado a ser lo que somos hoy en día. Son aquellas personas que nos cuidan, nos ayudan a seguir creciendo, nos dicen la verdad aunque pueda llegar a dolernos, pero también son las únicas que nos hacen sonreír cuando otros no lo consiguen, y todo esto sin esperar nada a cambio.

El amor de madre es para toda la eternidad, ya que se trata de una conexión perfecta y que va más allá de todo, inclusive es inexplicable superando lo racional. Por esta razón, nuestra madre, es sin lugar a dudas, el ser más crucial en nuestras vidas y cuando decimos que madre hay una sola no nos referimos al número sino a la función que ella cumple en nuestra vida, sin importar si es biológica o adoptiva, su amor, es lo más importante para nosotros.

Por tal motivo, es importante que siempre recordemos que hay que demostrarles cuánto las queremos y hacerlas sentir como el centro de nuestras vidas. En especial este domingo, en el que se celebra el “Día de la madre”, el cual debe ser una fiesta ensalzada al máximo exponente, otorgándole la importancia que se merece.

Es evidente que este año dicha celebración será algo diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que por el decreto del estado de emergencia nacional a causa de la pandemia del coronavirus debemos permanecer en nuestros hogares; no obstante, ello no es impedimento para poder homenajearlas ya sea que estemos o no en cuarentena con ellas.

Claramente, uno no necesita darle regalos materiales a alguien para demostrarle amor, pero nunca está demás entregar un detalle según los gustos de esa persona tan especial. No existe regalo muy grande o pequeño, caro o barato, siempre y cuando lo hagamos de corazón y con la mejor intención. Por ello, te presentaremos algunas ideas que puedes tomar en cuenta si deseas enviarle por delivery un regalo a tu mamá por su día.

-FLORES-

Para mucho el regalar un bonito ramo de flores vale más que todos los regalos materiales del mundo, ya que estamos obsequiando a esa persona especial algo verdaderamente hermoso, con una fragancia muy agradable y un pedacito de nuestra naturaleza. Aunque para algunos sea algo cliché, la tradición de enviar flores en el día de la madre se remota a la Edad Antigua, concretamente a la cultura egipcia, puesto que la diosa Isis era la madre de todas las divinidades y considerada como la diosa de la maternidad, motivo por el cual era homenajeada y honrada con un profundo respeto por su gran poder de fertilidad.

Además, es importante tomar en cuenta que cada flor tiene un significado, como las orquídeas, las cuales representan la abundancia de hijos y expresa lo hermoso y refinada que es una mujer o los claveles que son símbolo de amor incondicional y eterno.

Por lo tanto, el regalar flores a nuestras madres sigue siendo una excelente idea para engreírlas por su día. Podemos obsequiarles fantásticas orquídeas que duran meses, rosas elegantes en caja, bouquets otoñales o también personalizar nuestro arreglo con sus flores y colores preferidos a través de los servicios de entrega de las florerías como Orquídea Éxtasis, Rosatel, La Floresta, La Botánika, Lanvée, entre otros.

-BELLEZA Y BIENESTAR-

Si bien es cierto, la belleza además de la apariencia física es una virtud que nos permite amar y ser virtuoso, al referirnos a ello, no caben dudas de que ser madre es una de las más grandes posibilidades que la vida le regala a la mujer.

Pero por lo general, las madres suelen tener muchas actividades en el día y constantemente están de aquí para allá, por lo que en ocasiones no cuentan con mucho tiempo para dedicarse a ellas mismas, dado que siempre tienen a alguien más por quién preocuparse.

Por esta razón, los productos de belleza son una buena opción de regalo, ya que podrán enfocarse en el cuidado tanto de su piel como de su cabello y crear como una especie de spa en el hogar, lo que les permitirá entrar en un estado de relajación y bienestar. Si nosotros no tenemos la posibilidad de mimarlas, podemos hacerles llegar los mejores productos para que se mimen desde casa.

En la página web de Esika o Ebeauty podremos encontrar una amplia variedad de alternativas en cuanto a productos de cuidado se refiere, desde cremas para el rostro, manos y cuerpo, shampoo, mascarillas hidratantes, agua micelar, hasta maquillaje para todas aquellas que adoran realzar su belleza física e interior.

-POSTRES-

Definitivamente, uno de los placeres más bellos de la vida es comer, y sobre todo, si degustamos un delicioso postre. Tal vez muchos de nosotros no sepamos, pero los dulces mejoran el humor, pues al comerlo la feniletilamina que contienen hacen que nuestro celebro secrete serotonina y endorfinas, en otras palabras, nos produce una sensación de bienestar.

Cabe señalar que, siempre deben ser consumidos con moderación; sin embargo, que mejor oportunidad que este día, y en especial durante la cuarentena-en donde probablemente nos sintamos un poco tristes y nostálgicos-el poder enviarles un dulce a nuestras mamás, los cuales contribuirán a que se sientan más alegres y con más energía para poder disfrutar al máximo esta celebración desde casa.

En efecto, es un regalo que no tienen pierde, porque a pesar que no sea algo que dure para siempre, es una excelente excusa para compartir con los nuestros y sumar momentos memorables.

La variedad de postres es infinita y para todos los gustos, por suerte hoy en día muchos emprendimientos peruanos han asumido el reto de continuar endulzando a sus clientes a pesar de las circunstancias, y ofrecerles la mejor calidad en cada uno de sus productos.

Un claro ejemplo de ello es Diletto, caracterizado por elaborar deliciosos postres de manera artesanal con ingredientes frescos y sin conservantes como kekes, pie de limón, turrón de chocolate, bosque frutado, crema volteada, e inclusive una línea vegana de exquisitos manjares.

-GIFT CARD ONLINE-

Evidentemente es complicado elegir el regalo perfecto para nuestras madres; no obstante, gracias a la evolución de la tecnología podemos adquirir desde la comodidad de nuestros hogares el obsequio para ella.

El gift card o tarjeta de regalo es una muy buena opción, en especial, en estos tiempos en donde no tenemos la facilidad de poder acudir a un centro comercial y recorrer tienda por tienda. Es probable que para muchas personas sea catalogado como un regalo impersonal; sin embargo, es bastante práctico.

Del mismo modo, deja abierta la posibilidad de que ellas puedan elegir algo que sea de su agrado o que quizás necesiten, no hay dudas de que es un presente acertado y que siempre le gustará a quien lo reciba.

Igualmente, otra gran ventaja de obsequiar una gift card es que se puede colocar el monto que uno desee, así como también por lo general no tiene una fecha de expiración, y puede ser utilizada de inmediato o emplearla en momentos de ofertas y descuentos especiales.

Por suerte, algunas tiendas están ofreciendo esta opción, permitiéndonos a los usuarios adquirirlas por medio de sus páginas web, para luego poder enviárselas vía correo a nuestras madres, quienes podrán seleccionar cualquier producto que esté disponible en la plataforma. Lamentablemente, por el estado de emergencia nacional, los pedidos serán entregados una vez que finalice la cuarentena. Por ejemplo, Perfumerías Unidas, Jessica Butrich o tiendas por departamento como Falabella están manejando este método de compra para sorprender a mamá.

-REGALOS PERSONALIZADOS-

Cuando queremos hacerle un regalo a alguien no hay nada más bonito que darnos cuenta que realmente conocemos a esa persona y sus gustos para seleccionar el obsequio ideal. Sin bien es cierto, a quién no le gustaría que la engrían con grandes lujos como joyas o viajes, pero también es muy especial entregar un presente con el que uno logre demostrar que efectivamente presta atención a los pequeños detalles.

Una excelente opción para esta ocasión son los regalos personalizados, los cuales nos permiten establecer una conexión directa con esa persona tan especial, porque en cierta manera lleva parte de nosotros y fueron creados pensando únicamente en ella. Ya sean con imágenes, frases o fotos plasmadas en tazas o diversos productos como almohadas, cojines, polos, arreglos y más, lo importante es que nuestras madres disfruten al máximo.

La finalidad de estos productos es que tengan un toque personalizado y especial, y que a su vez puedan alegrar a quienes van dirigidos. Asimismo, nos permiten poder transmitir el afecto con más facilidad y les hacemos saber que merecen algo único y original.

Cabe destacar que, podemos personalizar los regalos por nosotros mismos, pero por supuesto, esto supone comprar materiales y tener cierta creatividad si queremos obsequiar algo bonito. Por lo tanto, lo más recomendable es contactar con tiendas especializadas como Chocolategrama o Detalles Loan, donde basta con seleccionar el artículo que queremos personalizar, el diseño preferido y el mensaje o foto que deseamos incluir.

Madres de familia de bueno corazón hicieron olla común

