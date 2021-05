3 de 6

2. Ecosofia, Sofi y Meli: Meli creó Ecosofia hace poco, pero con las ganas de conquistar el mundo beauty con productos responsables, naturales y veganos. Ella se inspiró en Sofi, su pequeña hija, quien además la ayuda en el emprendimiento. "Desde muy niña he tenido una conexión especial con la naturaleza, me gustaba muchísimo cuidarla. He trabajado durante muchos años como dependiente en banca y empresas comerciales. Hasta que descubrí que no era del todo feliz. Ya para ese entonces tenía a mi pequeña Sofía a mi lado y pensaba, yo no quiero que ella crezca viendo a su mami infeliz, quiero crea en ella misma y cumpla los sueños lindos que tiene. Además de enseñarle a cuidar y respetar su planeta", comparte Melissa. Encuéntralas como @ecosofia.pe en Instagram. (Fotos: archivo personal, Instagram)