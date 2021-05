Jessica Butrich es, sin duda, una de las diseñadoras peruanas más seguidas y queridas del rubro. Con más de 252 mil seguidores en redes, la peruana ha patentado un sello difícil de igualar, con una personalidad y carisma que se ha ganado el corazón de muchos en el ámbito local e internacional. Esta vez, la modista ha incursionado en un mundo nuevo que promete conquistar en el marco del Día de la Madre: una colaboración exclusiva con los deliciosos chocolates premium D’Onofrio Reserva.

Han pasado solo unos días desde que la colaboración dejó de ser un secreto para todos. ¿Cómo te sientes?

Parece broma que ya todo es realidad, de verdad. Ha sido algo que hemos venido trabajando desde hace bastantes meses, y estoy más que feliz con el resultado. Para mí se trata de una manera muy bonita de poder llegar a más personas a través de mi marca, y qué mejor que con una marca con historia para todos los peruanos, que ha formado parte de las familias por años, parte de sus recuerdos, memorias, infancia... Además que yo también soy bien chocolatera, así que ha sido como un sueño para mí esta colaboración. Es un trabajo hecho con bastante cariño de ambas partes.

Es tu ‘debut’ en un rubro distinto al de la moda. Además, como mencionas, este será un producto que podrá llegar a más gente y a los que más de tus seguidoras podrán acceder. ¿Cómo has sentido la acogida hasta el momento?

Ha sido muy bonito. La respuesta de la gente ha sido increíble. El equipo de comunicación de la marca se ha sorprendido tanto como yo, porque hay toda esta emoción de regalar por el Día de la Madre algo Butrich a más personas, de regalar un detalle que además puede ir de la mano con una de las diseñadoras favoritas de mamá, y lo hace doblemente especial. Apenas lo comunicamos, la respuesta fue inmediata y positiva. Además que por la coyuntura, muchos queremos engreír más a mamá, aunque sea de lejos.

A propósito del Día de la Madre, ¿qué madres te inspiraron a lo largo de tu vida?

Mi mamá siempre dice que la moda no es parte de su vida, que no sabe de dónde salí. Pero en verdad sí sabe, salí a su mamá. Mi abuela Carolina era mi mayor inspiración en todo sentido. Era una artista increíble, su vida era creación y color en todo sentido. Desde que tengo uso de razón siempre fui unida a ella, me enseñó la mayoría de cosas que sé relacionadas al arte. Por ella soy quien soy ahora. En el caso de mi mamá, Lourdes, también me ha inspirado mucho. Sus aprendizajes me han ayudado en la realización de mi marca. Ella es economista, y al inicio yo sufría mucho con la parte de contabilidad y los números, pero ella de alguna manera ha sido parte del proceso para no solo aprender, sino también hacer cada acción con cariño.

Imagino que también deben haber cosas semejantes a ella que ahora como mamá también haces...

Ahí pasan muchas cosas graciosas, una dice “yo como mamá no voy a ser así” pero luego te ves en el espejo y te das cuenta que ya lo eres. La maternidad te cambia mucho, las perspectiva de las cosas y su importancia.

¿Y cómo definirías a Jessica Butrich como mamá?

Si bien yo manejo mis tiempos, y trabajo desde casa, siempre he sido muy casera y formo parte del día a día de las chicos. Me encanta jugar con ellos, hacer manualidades y ese tipo de cosas artísticas. Disfruto mucho de mis momentos con ellos, si bien ahora en pandemia ha sido complicado acomodarse, es un regalo poder pasar tanto tiempo con mis hijos. Soy mamá engreidora, mi vida son mis hijos. Al final, todo es por ellos y para ellos.

¿Qué sentido cobra para ti el Día de la Madre?

Para mí el Día de la Madre es especial en todo sentido, más aún desde ahora que soy madre, es un lindo momento a nivel personal y también a nivel de marca, porque es un momento del año en que las compras tienen un sentido más especial, ya no es tanto una elección racional, sino más emocional, es bonito formar parte de un detalle para alguien a quien amas. Y en esa línea, por ejemplo, D’Onofrio también nos ha hecho llegar chocolates para acompañar las compras en la tienda por el Día de la Madre. Cada pieza es muy especial.

SOBRE LA COLABORACIÓN:

Tabletas en 4 sabores: con 70% de cacao con sal de maras y caramelo, 55% de cacao con nibs de cacao, 70% cacao solo y 70% de cacao con quinua y kiwicha.

Pastillas con 70% de cacao.

Bombones en presentaciones de 5 y 10 unidades con cinco sabores distintos.

*Puedes encontrar todos los chocolates D’Onofrio Reserva en supermercados y a través de la web de Donofrio.com.pe y tiendanestle.pe. La colaboración con Jessica Butrich es edición limitada y estará disponible hasta agotar stock.

