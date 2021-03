Conforme a los criterios de Saber más

Alexandra del Solar destaca como una de las primeras mujeres en el ámbito del periodismo deportivo, acumulando alrededor de dos décadas de experiencia en el rubro. Aunque no siempre fue sencillo alcanzar reconocimiento, ‘Ale’ se aseguró de nunca dejar de luchar por sus sueños, y hasta hoy impulsa la mayor participación de figuras femeninas en la industria.

Por el Día de la Mujer, le escribe a la pequeña ‘Ale’, amante de los deportes.

Querida Ale,

Hoy 8 de marzo, día en el que reflexionamos acerca de lo que hemos logrado y alzamos nuestra voz exigiendo el fin de la desigualdad de género, vengo a decirte que la participación de las mujeres en la industria del fútbol sigue siendo un partido pendiente. Las brechas de género en el mundo que tanto te gusta, el fútbol, siguen siendo una de las más grandes.

Me acuerdo que cuando saliste del colegio no tenías idea de lo que querías hacer profesionalmente, pero tenías claro que te apasionaba algo que muchos veían como algo de hombres: practicar deportes. No tenías muchas amigas que compartieran esta pasión, pero tuviste el privilegio de tener una familia que siempre le dio importancia al deporte, y hermanos y más adelante el padre de tus hijos dedicado al fútbol.

Pese a que en los últimos años se han dado pasos importantes para lograr la equidad, todavía nos falta mucho para llegar al área. Te hubiese encantado poder estudiar periodismo deportivo, pero en ese momento no tenías referentes de periodistas mujeres dedicadas al deporte en nuestro país y optaste por el derecho en la Universidad de Lima, un mundo completamente diferente al que vivías en el norte, en tu casa en Chimbote.

Estudiando derecho tuviste la oportunidad de entrar a la televisión… ¡pero no te emociones! No como reportera de noticias o en un programa deportivo, sino como modelo en un programa de entretenimiento, a lo que solíamos estar reservadas siempre. Esto te ayudó a pagar tus estudios en la universidad, y al mismo tiempo, a darte cuenta que había algo más por lo que sentías pasión: la televisión.

Una foto del recuerdo: 'Ale' y su hermano Chemo del Solar. (Foto: Archivo Personal)

Si bien tuviste suerte y fuiste privilegiada a diferencia de muchas otras chicas, no fue tan fácil llegar al marcador: te presentaste a castings y luego de intentos te dieron la oportunidad para participar en la conducción de un noticiero en el que día a día fuiste invitada a participar en el bloque deportivo. Esta nueva apuesta de una mujer hablando de deportes llamó la atención del nuevo proyecto de Cable Mágico Deportes, y es ahí donde algo que siempre viste como lejano, se volvió realidad en 1999: la conducción de un programa en uno de los principales canales deportivos del Perú, CMD. Y ahí te quedaste 16 años, disfrutando de tu trabajo, para luego pasar a GOLPERU, en el 2015, a un reto aún mayor: transmitir noticias solo de fútbol.

Realmente le agradezco a la vida, a mi familia y a mis colegas mujeres, y a los hombres que fueron y son aliados en la lucha por un fair play en la industria del fútbol. Fuiste de las primeras mujeres en el periodismo deportivo peruano, pero hay que reconocer que el fútbol femenino sigue en la banca, mientras seguimos ganando terreno en el periodismo deportivo. Gracias sobre todo a ti, por haberte atrevido; por haber dicho siempre lo que pensabas, con convicción, y por haber desafiado lo establecido. Tú fuiste una de las que empezaste este reto y ahora es oportunidad de muchas otras mujeres para entrar en la cancha.

