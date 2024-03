El primer triunfo llegó en el 2023, dos años después de su apertura. El bar peruano Lady Bee quedó entre los ‘10 Mejores Nuevos Bares de América Latina y el Caribe’ en los premios especializados de coctelería Tales of The Cocktails. Poco después, se llevó el galardón Campari One To Watch Award en The World’s 50 Best Bars durante una ceremonia en Singapur. Dos reconocimientos que declararon su inminente ascenso en la coctelería regional y que impulsaron el negocio. Hoy las mesas paran llenas. Para poder degustar uno de sus cócteles es necesario reservar con tiempo. “Recibimos estos premios con mucha responsabilidad. Trabajamos el triple, cada vez más porque la gente ahora viene con mucha más expectativa”, revela Gabriela León, copropietaria y chef de Lady Bee. Junto a su hermana Alejandra, manager y bartender del bar, practican la coctelería equilibrada e impulsan el producto peruano. Con tan solo tres años en la industria, Lady Bee ha logrado conquistar no solo la escena local, también los paladares de muchos comensales alrededor del mundo que llegan hasta su recinto en Miraflores para dejarse sorprender con los sabores del Perú.

Coctelería equilibrada y de “producto”

Lady Bee es el resultado de ocho peruanos detrás de la barra. Alonso Palomino es uno de ellos. De hecho, es el copropietario y responsable de bebidas. Alonso y Gabriela se conocieron hace trece años, los mismos que llevan en el negocio y pocos menos, en el amor. Los esposos decidieron abrir el bar en plena pandemia con la premisa de mostrar al Perú en estado líquido. Poco después se sumó Alejandra al equipo, quien llevaba años trabajando en hotelería y bares en Estados Unidos.

“Lima tiene demasiados restaurantes, la propuesta es muy grande y quisimos hacer un bar porque no hay bares. No es una ciudad coctelera. Queríamos hacer un bar al que nosotros nos gustaría ir, ¿no? Uno en el que la cocina sea tan buena como la coctelería”, revela Gabriela.

“Nosotros hacemos una coctelería de producto . No le llamamos de autor porque nos enfocamos mucho en producto peruano. Ese es el concepto detrás de Lady Bee”, agrega.

El bar peruano Lady Bee quedó en el número 52 en The World's 50 Best Bars 2023. (Foto: Hugo Pérez, GRUPO EL COMERCIO). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ Hugo

Lady Bee ofrece una carta de cocteles y platos hechos a base de productos peruanos poco conocidos, con mucho para ofrecer en sabor y textura. La carta cambia estacionalmente, dependiendo de los insumos disponibles y se divide en siete secciones en honor a los proveedores o lugares de donde se obtiene la materia prima. Las estrellas del momento son los cocteles hechos a base de tubérculos. También se encuentran otras opciones como Lady Bee Bloody Mary que lleva tomate, ghost lady, ají negro, semillas y ostras. O uno de los favoritos, el Bastón del Emperador, nombrado así por la planta que crece en lugares como Tingo María o Puerto Maldonado, dependiendo la temporada. El coctel lleva además destilado con botánicos amazónicos y soda.

“La idea era mostrar el Perú también en estado líquido. En un plato se puede ver qué es lo que hay, en un líquido no. Es una composición. Poder mostrarle a alguien a qué sabe un ingrediente en un coctel tiene una complejidad diferente”. Alejandra León

Entendiendo que la cocina es un complemento al bar, la apuesta se extiende al plato. Se crea en base a lo que hay disponible. En marzo, se encuentra en cocina opciones frescas como las ostras con té de algas y cítricos amazónicos o las navajas con la famosa “salsa bomba” de Gabriela, hecha a base de pescado y pampanito. Los sanguchitos de algas con vainilla pompona traída del departamento de San Martín son otros de los más pedidos.

“En esta época, hay que trabajar con propósito. Si soy una simple cocinera que me dedico a cocinar, pero no busco hacer algún cambio o mostrar algo nuevo... no sé, pierde sentido”, apunta Gabriela.