Si tienes un papá moderno, puedes regalarle accesorios que le darán un toque diferente a su look. New Era, la marca líder de gorras a nivel mundial, ofrece una amplia variedad de gorras que van desde el estilo biker y deportivo hasta el hipster y urbano. Aquí encontrarás la gorra ideal que vaya acorde al estilo de papá. Puedes adquirirlas en sus locales en Mega Plaza, Plaza Lima Norte, Jockey, Mall del Sur y Plaza San Miguel, además de su página web neweracap.pe. (Foto: New Era)