Por años, el terreno del periodismo deportivo parecía estar reservado únicamente para los hombres. Sin embargo, con el paso del tiempo han ido apareciendo poderosas y talentosas voces femeninas, que confirman un cambio -urgente- en el rubro. Hace apenas unos días la joven Rosa Muñoz hacía historia junto a Talía Azcárate y Camila Zapata, grupo que ha marcado un quiebre luego de protagonizar el primer partido de la Liga 1 narrado solo por mujeres. Y así como ellas, existen muchas más dejando un legado que (de seguro) muchas niñas querrán seguir.

A propósito del día del periodista deportivo, destacamos la trayectoria de cinco periodistas peruanas que no puedes dejar de conocer:

Daniella Fernández

Lleva una trayectoria de más de diez años en el periodismo deportivo. Empezó en CPN Radio. Con el tiempo, tuvo la oportunidad de reforzar su talento en la prensa escrita (Bocón y Correo) y en la televisión (CMD). Actualmente, es conductora y reportera en Movistar Deportes. Uno de los momentos en su carrera que recuerda con más emoción es la oportunidad que tuvo de llevar la antorcha en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Sobre el papel de las mujeres en el ámbito deportivo, rescata lo siguiente: “Siempre uno hablaba de periodismo deportivo y automáticamente lo vinculaba a hombres. Pero creo que hoy, la mujer se ha ganado un espacio en este rubro. Veo cada vez a más mujeres en las distintas plataformas, en radio, web, televisión, prensa escrita… y eso la verdad me alegra muchísimo. Es importante resaltar que esto también va de la mano con los jefes de los medios, porque si ellos no apuestan por el talento de estas mujeres, entonces el cambio no se da. Las mujeres estamos preparadas para el mundo deportivo, somos profesionales”.

Jeanet Sosa

El sueño que Jeanet Sosa tenía de niña era convertirse en futbolista. Sin embargo, como ella misma cuenta, los estereotipos pudieron más. A pesar de no conseguir la formación necesaria para convertirse en lo que soñaba, su pasión por el fútbol y los deportes no se desvaneció. Estudió y en el año 2013 empezó con su trayectoria en el periodismo deportivo trabajando en el diario Depor. Actualmente, es conductora del programa “Zona Mixta” en Movistar Deportes.

“La valoración que tiene la periodista deportiva en la actualidad ha cambiado. Al menos un poco. Hoy se apela más al talento y a las cualidades como profesional. Antes, bastaba con ser telegénica y poder leer con fluidez un teleprompter. La mujer acompañaba al varón. Ahora, la mujer interactúa con su compañero, dialoga, analiza, comenta y opina. Vamos avanzando, paso a paso”, recalca la periodista sobre el papel femenino en el rubro.

Vanessa Herrera

Vanessa egresó de la carrera de periodismo deportivo en el año 2016, con 21 años. Poco después de ello, trabajó en el área de producción en Latina TV por los Juegos Olímpicos de Río. Con el tiempo, pasó a redactar en el diario El Bocón, donde destacó como conductora del espacio"Las Chicas del Bocón". En la época del mundial de Rusia, trabajó en la web fútbolperuano.com. Actualmente, es reportera en Movistar Deportes.

“El rol de la mujer no tiene por qué variar en el periodismo deportivo en relación al de los varones. Siento que tanto hombres, como mujeres, estamos preparados para afrontar cualquier desafío. El tema está en la capacidad que tengamos para poder sacarlos adelante. El periodismo deportivo, es un mundo que en su mayoría es dominando por hombres, y me da mucho gusto que cada vez más mujeres se vayan sumando y no por cuestión de género, sino por aptitud, pues hemos demostrado en la práctica cuán preparadas estamos. La tarea nuestra, ahora, es seguir capacitándonos para superarnos mismas, pues esa debe ser la consigna de todas, más allá de competir frente a otro. Además, de poder en algún momento encontrar la igualdad que tanto esperamos a base de esfuerzo y capacidad”, comenta Herrera.

Rosa Muñoz

En las últimas semanas hizo noticia al convertirse en una de las primeras mujeres periodistas en narrar un partido de la Liga 1, junto a sus colegas Talía Azcárate y Camila Zapata. Fue a los 15 años que se dio cuenta que quería pasar el resto de su vida en los estadios, luego de asistir a un partido de Universitario de Deportes con su papá. En la actualidad, se encuentra estudiando la carrera de Periodismo y Medios Digitales en el Instituto Toulouse Lautrec, y ya destaca como una de las nuevas promesas del periodismo deportivo.

“Es difícil ser mujer en un mundo como el deporte, dominado por hombres. No creces con las mismas oportunidades ni terreno para poder desenvolverte. Pasa con las chicas que juegan fútbol o las periodistas deportivas; es un área abarrotada por hombres. Y claro, los estereotipos como “las mujeres solo leen comentarios” o “las mujeres no pueden analizar un partido de fútbol” son cosas que muchas mujeres estamos intentando derribar con nuestro trabajo. Nosotras podemos estar a la misma altura que los varones. Me gustaría que esto se normalice. Que esto deje de ser noticia. No debería sorprender que una mujer narre un partido de fútbol profesional, debería ser algo normal”, refuta acerca del papel estereotipado al que aún se enfrenta la mujer en el panorama deportivo.

Pamela Ríos Calmet

Pamela reconoció su pasión por el deporte desde muy pequeña, pues su padre le enseñó sobre este mundo desde su infancia. Ella cuenta que siempre la llevaba a las ‘pichangas’ que tenía con sus compañeros, y cuando le contó que quería practicar deportes él la apoyó sin dudar. En este caso, Pamela eligió el voley. Jugó dos años en Universitario y tres en el Circolo. Cuanto tenía aproximadamente 12 años, en el 2008, su interés por el deporte trascendió del terreno de juego, y empezó a interesarle el mundo de la producción y periodismo deportivo. Actualmente, es periodista en Zona Deportiva de El Comercio.

“Actualmente creo que cada vez somos más mujeres dentro del ámbito del periodismo deportivo. Vemos cada vez más reporteras de cancha que antes era casi imposible ver, y no solo ello sino que además comentaristas y locutoras. Creo que poco a poco hemos ido ganando terreno y demostrando que este mundo no está ligado a un género sino a la capacidad que cada uno pueda demostrar”, indica la periodista.

