Lo que se hereda no se hurta. La primogénita del premiado cantautor peruano Gian Marco no solo heredó su talento vocal, también su don en la cocina. “El otro día hice un arroz tapado que te mueres”, revela a través de una videollamada desde su departamento en Ciudad de México. Pero lejos de ser una sombra detrás de su padre, Nicole Zignago (26) brilla con luz propia. No solo tiene una voz privilegiada, también es una ágil bailarina y el maquillaje se le da muy bien. “Me gustaría tener mi propia línea de maquillaje algún día”, confiesa. Aunque claro; sin dejar la música de lado. Vive viajando entre el país azteca y la ciudad de Los Ángeles, donde está grabando su próximo disco. “Las primeras tres canciones que lanzaré hablan del ciclo del desamor, lo que sucede después que te rompen el corazón”, cuenta entusiasmada. Un disco que promete romper esquemas: como ella. En el marco del Día Internacional de la Mujer, conversamos con la joven cantante que representa lo que todas buscamos ser en pleno 2022: talentosas, valientes y (muy) empoderadas.

—Eres hija de uno de los cantantes más importantes de nuestro país y nieta de una talentosa actriz, ¿cómo fue tu niñez en una familia tan artística?

Haber crecido en una casa llena de música, arte y teatro me ha formado por completo en la mujer que soy hoy en día. Son mi mayores referentes artísticos. Ha sido una bendición enorme poder disfrutar desde tan niña, el arte. Recuerdo que un día, cuando tenía cuatro años, mi papá me llamó al estudio y me pidió que cantara una canción de la película de Peter Pan. Fue la primera vez que se dieron cuenta que “la niña era entonada”, (risas). De esa experiencia, me acuerdo sentirme muy feliz. Esa es la sensación que tengo hasta ahora cuando escribo y canto. Fue una introducción a lo que iba a ser el resto de mi vida.

—Más de dos décadas después, tienes una carrera musical que va en ascenso. Estudiaste en una de las mejores escuelas de música del mundo y tu nombre suena- también- fuera de nuestras fronteras. ¿Es necesario salir del Perú para triunfar como cantante?

No. Pero en mi caso personal, salí porque mi familia se mudó. Ahora, sí se me hace muy importante regresar al lugar que te enseño a ser quien eres, a cantar como cantas, a hacer las melodías que haces, a transmitir como transmites. Eso sí. Creo que del lugar, de la tierra física, de donde naciste…salen muchas cosas que nos forman como somos. Por eso, después de estudiar en Estados Unidos, regresé y toqué todas las noches en la Estación de Barranco durante una temporada. Luego, me vine a México porque creo que también es bueno conocer otras tierras y conectar con otros públicos. México es una gran plaza para la música.

—Desde allí lanzaste tu último tema, “Karate”. Anteriormente has mencionado que la canción no habla de un desamor como mucho creen, sino del amor propio…

Así es. Karate nació en la pandemia. Me tocó vivirla sola porque mis compañeras de departamento se quedaron atracadas en sus países. Estar conmigo misma a solas tanto tiempo hizo que me diera cuenta de todo lo que necesitaba trabajar. Más allá de la ansiedad que me causó la situación, me tomé el tiempo de ver muchas heridas que tenía desde niña, como todos, y me hice responsable de esas emociones. Karate habla de una batalla con nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos somos quienes nos mentimos y nos decimos cosas que no son. Habla de aprender de nuestra propia oscuridad.

—¿Has llevado terapia?

¡Síííí! o sea, Carlos, mi terapeuta, mi pastor (risas). Lo menciono, lo digo…no hay ser humano en esta tierra que no necesite a un terapeuta, a mi parecer.

—Estás a punto de lanzar nueva música. ¿De qué hablarán tus próximas canciones?

De lo mismo, del amor (risas). Las primeras tres canciones que lanzaré hablan del ciclo del desamor, lo que sucede después que te rompen el corazón. El amor es algo que nos mueve y siento que venimos a este mundo a vivirlo. “Me gusta que me gustes” es el primer sencillo y sale el 18 de marzo. Habla de esa sensación tan increíble que tenemos cuando conocemos a alguien y nos enamoramos.

—¿Te consideras una mujer enamoradiza?

Enamoradísisisima. En mayúsculas, resaltado y con letras cursivas. Soy una romántica empedernida. De esas que se entregan al cien sin miedo y con ganas…me veo enamorada por el resto de mi vida.

—Ahora mismo, ¿estás enamorada?

Estoy enamorada, feliz y acompañada. Fer es un gran compañera, aliada, amiga…es mis oídos, la adoro. Estoy feliz de poder vivir y amar de manera libre como he querido siempre. Hace un par de años, descubrí en mi corazón y en mi cabeza que me gustaban también las niñas y fui feliz siguiendo mi corazón. Por eso lo hablo, porque toca normalizarlo, hablarlo, no hacer un escándalo al respecto. Se debe tomar de la manera más natural que existe porque amar es algo precioso y es algo divino. Pero mucha gente no lo ve así. Ser mujer, latina y gay en la música no es fácil.

Nicole lleva una relación sentimental con la fotógrafa mexicana Fernanda Piñas desde diciembre del 2020.

—Ser mujer, latina y gay en la música no es fácil, pero debería serlo…

Exacto. Es decir, es duro, pero hermoso también. Es una oportunidad importante para hacer las cosas bien y para demostrar de lo que somos capaces y del espacio que merecemos dentro de la industria. Pero es difícil, porque hay muchos retos. Cada que entro a un estudio siempre las mujeres somos la minoría, a veces soy la única mujer.

—¿Alguna vez te has sentido menospreciada como artista solo por ser mujer?

Sí, claro. Cuando recién comencé a escribir para otros artistas, en el estudio muchas veces tenía que entrar sabiendo que mi opinión, y lo que tenia para aportar, no iba a ser escuchado hasta que me pusiera muy…tenía que tener demasiado fuerza, por decirlo de alguna manera. Y yo la tengo pero soy muy gentil a la hora de hablar con las otras personas. El hecho que tuviera que ponerme fuerte o alzar la voz para poder ser escuchada, no me gustó nunca. Se ponían entre los hombres a hacer cosas y cuando yo quería entrar a la conversación me miraban de arriba a abajo. Es un machismo internalizado que rige nuestra sociedad en todos los ámbitos. Es algo que poco a poco toca desmantelar e ir educando a las nuevas generaciones. Este tipo de conversaciones me gustan porque son una invitación a las mujeres que lo están escuchando.

—¿Qué les dirías a todas aquellas mujeres que quieren seguir tus pasos pero tienen miedo de vivir estas desigualdades?

Que lo hagan. Quiero que sepan que no solo hay espacio como artista, también como compositora, ingeniera de sonido, productora, mixer, como absolutamente todo…las mujeres somos capaces de realmente romperla y el mundo necesita saberlo. Es un tema del que toca seguir hablando y seguir inspirando a que más mujeres se sumen. Yo quiero que las niñas me vean y digan: “Yo soy capaz porque si ella pudo yo también”. Yo he tenido referentes así de niña, la representación es importantísima en muchos ámbitos de la sociedad y la música es uno de ellos.