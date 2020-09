Cada 13 de setiembre se celebra el Día Internacional del chocolate, fecha ideal para que todos los amantes de este dulce se animen a preparar su postre favorito en base a este mágico ingrediente que enloquece a muchos.

Pensando en ello Ximena Llosa, chef y embajadora de cocoa Winters, da a conocer 3 tips clave para preparar brownies, una receta con tradición, llena de sabor y por supuesto, extra chocolatosa. Sabemos que es uno de los postres preferidos de muchos, por ello ¡toma nota!

Tip #1: Usa siempre Papel manteca para el molde

Corta un pedazo de papel manteca y fíjate que calce exactamente en la base del molde, luego procede a enmantequillarlo para finalmente sellarlo con harina. Con esto el brownie quedará perfecto una vez que lo saques del horno y te toque desmoldarlo. Evitarás que se pegue y se rompa logrando un postre entero de una sola pieza.

Tip #2: Elige a la cocoa de siempre

Sabemos que lo que más amamos de los brownies es ese sabor a chocolate intenso que nos brinda la cocoa, sobre todo si es la que usamos generación tras generación y la elegimos por su exquisito sabor. Un tip adicional, es que deberás disolver con la mantequilla derretida y tibia, para obtener una mezcla homogénea.

Tip #3: Siempre usa harina sin preparar

A muchos les pasa que no saben diferenciar entre la harina sin preparar y la harina preparada; sin embargo para un postre como los brownies será de vital importancia no confundirlas y usar la que no incluye polvos de hornear, es decir la harina sin preparar. Recordemos que los brownies no deben quedar igual a un keke por lo que buscamos evitar que se eleven para que queden compactos y “melcochudos”.

Si eres amante del chocolate y siempre buscas tener un dulce a la mano para la media tarde o la hora del lonche, es el momento ideal para animarte a preparar unos deliciosos brownies. Date un gusto o engríe a tu familia con una opción llena de sabor como esta.

