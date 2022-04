5 / 11

La actriz, activista y amante de los libros, Emma Watson, tiene entre sus favoritas la novela escrita por Adrienne Maree Brown, “We will not cancel us”. En esta obra, la autora (una mujer negra, queer y feminista) reformula desde su punto de vista las discusiones respecto a la cultura de la cancelación a través de incómodas interrogantes como “¿Qué tan bien nos viene esta práctica?, ¿marca el tipo de mundo en el que queremos vivir? y si no, ¿cómo logramos responsabilidad y redirigimos el daño de forma que se reflejen nuestros valores?”. Una de las lecciones que Emma rescata del libro y comparte con sus seguidores es que “cancelar es castigar y el castigo no detiene el ciclo del daño, no a largo plazo. No nos vamos a cancelar, pero debemos ganar nuestro espacio en la tierra”. (Foto: AK Press)