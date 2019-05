Día de la Madre: 5 historias de mamás emprendedoras que te inspirarán| FOTOS

Según un informe de 2018 de la Organización Global Entrepreneurship, el 75% de todos los microemprendimientos realizados en el Perú son liderados por mujeres. Sarita, Katia, Mirella, Nancy, Claudia y Yordana no solo forman parte de este exitoso fenómeno, sino que, además, son madres.

La maternidad es un camino complicado. Pero si a eso, le agregamos el trabajo constante que requiere emprender un negocio propio, la ecuación se vuelve más compleja aún. Sin embargo, para estas cinco mujeres, la responsabilidad de criar a sus hijos no ha sido ningún impedimento para desarrollar su carrera profesional.

A propósito del Día de la Madre, hemos recopilado cinco historias de mamás emprendedoras que -sin lugar a dudas- inspiran. Conócelas a continuación.

Sarita Macedo - Homecare

(Foto: Difusión)

El mundo de Sarita dio mil vueltas cuando se enteró que estaba embarazada a los 21 años. Recién había terminado una carrera técnica, estaba estudiando inglés y tenía el sueño de entrar a la universidad a seguir la carrera de administración de empresas. Aunque su círculo social intentó desanimarla, ella sabía que la maternidad no iba a truncar sus sueños, al contrario, iba a impulsarlos.

Hoy, Sarita tienes dos hijos y es fundadora de 'Homecare', un servicio profesional de enfermeras a domicilio especializado en los adultos mayores. Un sueño que nació en las aulas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y que ahora constituye su trabajo a tiempo completo.

"En 'Homecare' nosotros cuidamos a adultos mayores sanos, que tienen un estado de dependencia o simplemente necesitan compañía para su rutina, pero en su mayoría adultos mayores que han tenido un problema de salud y necesitan recuperarse. Además, hemos complementado nuestro servicio de enfermeras con el servicio de terapia física y rehabilitación, médicos geriatras, nutricionistas y oxígeno a domicilio", comenta.

Y aunque su trabajo le da la facilidad de gozar de tiempo libre para compartir con sus hijos, asegura que ser mamá emprendedora es todo un reto. "Katiuska y Joaquín son mi cable a tierra, son mi eje, mi vida gira en torno a ellos. Si he hecho algo en la vida ha sido pensar en ellos primero siempre. Ha sido muy positivo que ellos crezcan viéndome estudiar y trabajar, ha sido muy motivador y nadie se los va contar, lo han visto", señala.

Para Sarita, el cielo es el límite. Además de 'Homecare' ha lanzado al mercado asistir.pe, en donde brinda talleres para adultos mayores y www.iestrategica.com.pe, un servicio de consultoría para emprendedores y pequeños negocios.

Claudia Salazar - Claudia Cupcakes

(Foto: Difusión)

Siendo contadora de profesión, Claudia jamás imaginó que encontraría su pasión en la pastelería. Todo empezó en el año 2009, cuando decidió preparar la torta de cumpleaños para los cinco años de Sebastián, su único hijo. Allí fue cuando descubrió su pasión por este rubro culinario, que hoy ha logrado conquistar a través de 'Claudia Cupcakes', su empresa de tartas y tortas personalizadas para toda ocasión: desde cumpleaños y matrimonios hasta baby showers y bautizos.

Aunque la idea de negocio nació en su casa -y se desarrolló ahí por un largo tiempo a través de pedidos a domicilio- pronto necesitó mudarse a un local propio para satisfacer la demanda de sus clientes. Así abrió su primer punto de venta en el Centro Comercial Jockey Plaza en el año 2015.

'Claudia Cupcakes' se expandió al Centro Comercial Plaza Salaverry en el 2016 y al año siguiente, al Centro Comercial Larcomar. En el 2018, logró abrir su primer local versión cafetería en el Centro Comercial Plaza San Miguel y hoy su mira está puesta en lograr convertir sus puntos de venta en los locales mencionados, en espacios estilo cafetería.

"Comencé esta empresa cuando Sebastián era niño. Por eso, decidí meterme a algo en lo que pueda manejar mis tiempos, lo necesitaba. Hoy, mi hijo ya tiene 15 años y es mi inspiración, mi todo. Por él he luchado por tener algo propio", comenta.

Sebastián ha seguido sus pasos. Hoy emprende en el mundo de la moda con su firma 'Born in Heaven' y Claudia no puede ocultar su orgullo. "Creo que las mamás emprendedoras tenemos un plus. Tenemos un motor y motivo que nos empuja a arriesgar, a probar, a meterle ganas y eso es muy necesario para emprender. Los hijos nos ayudan a ordenarnos y a tratar de hacer las cosas lo mejor posible", reflexiona.

Katia y Mirella Veliz - Pekokis

Primera foto: Katia y sus hijos, Karelia y Omar. Segunda foto: Mirella y sus hijos, Mateo y Ricardo. (Fotos: Difusión)

"Cuando mi hijo Omar tenía apenas 5 años ingresó al kinder. Fue allí cuando su profesora me entregó la lista de útiles y el uniforme que debía comprar, pero sobre todo marcar y etiquetar para evitar confusiones y pérdidas. Recuerdo que pasé toda la noche escribiendo las etiquetas a mano y bordando en punto cruz sus prendas de tela. En ese momento, me puse a pensar todo el tiempo que las mamás invertimos en ese trabajo y lo empecé a mirar como una oportunidad de negocio", relata Katia Veliz.

Así fue cómo nació 'Pekokis', la empresa de Katia y Mirella Veliz, que personaliza objetos, útiles y uniformes para los más pequeños de la casa y los vende a través de una página web. Además, la firma cuenta con un programa de 'agentes pekokis', madres que probaron los productos y comparten su experiencia con su entorno más cercano, generando así un dinero extra. Hasta el momento, ya son 62 agentes en todo el país.

Además de emprendedoras, Katia y Mirella son madres. Cada una de ellas tiene dos hijos y aunque el camino no ha sido fácil, han logrando equilibrar la maternidad con su negocio. "Ellos son el motor de nuestra dedicación a la familia y al trabajo. Mostrarles que con cariño, pasión, dedicación, esfuerzo, disciplina y perseverancia se logra mucho en la vida", comentan.

Nancy Cóndor - Cóndor Andino

(Foto: Difusión)

Nancy Cóndor es madre y fundadora de 'Cóndor Andino', una empresa familiar dedicada a la producción y venta de harinas, néctares y concentrados hechos a base de maca, alcachofa y tocosh. "Siempre desde pequeña mis padres me han enseñado a cultivar la maca y otros alimentos. Ese amor por la naturaleza siempre ha estado conmigo", revela.

Todo inició cuando dejó su tierra natal en Junín y se mudó junto a su esposo e hijos a la ciudad de Huancayo, en donde decidió abrir el negocio para afrontar las necesidades económicas. "'Cóndor Andino' es un emprendimiento familiar que me ha permitido trabajar con mis amigos y familiares y ayudarnos mutuamente a solventar nuestra economía. Es una oportunidad de educar a las demás personas sobre la importancia de la alimentación y contarles un poco sobre mi pueblo", comenta.

Con la ayuda de su familia, el negocio de Nancy ha crecido a pasos agigantados. Ahora, cuenta con su propia planta de procesamiento en Huancayo y vende sus productos a domicilio, en ferias agropecuarias de Junín; y en las Agroferias Campesinas, que se llevan a cabo cada domingo en la cuadra 32 de la avenida Brasil, en Magdalena. Su sueño es llegar con sus productos al extranjero y continuar el legado familiar.

"Ser madre emprendedora es muy difícil. Ser madre de por sí lo es, pero tener que ver por un emprendimiento complica mucho las cosas e implica un gran sacrificio. Aunque la satisfacción de haber hecho las cosas bien y obtener los resultados que esperabas valen la pena", señala.

Yordana López - El Baúl de Antonia

(Foto: El Baúl de Antonia Facebook)

En mayo del 2014, Yordana López aún no sabía lo que el destino tenía preparado para ella. Para ese entonces, había estrenado una página en Facebook de compra y venta de productos para bebés con la finalidad de deshacerse de todo lo que Antonia, su pequeña de siete meses, ya no utilizaba. Poco tiempo después, la plataforma evolucionó en un blog donde padres y madres compartían sus inquietudes, intercambian experiencias y encontraban apoyo con todo lo relacionado a la crianza de sus pequeños. Así nació 'El Baúl de Antonia', una comunidad internauta de padres que hoy goza con más de 200 mil seguidores en sus redes sociales y dos espacios físicos dedicados al entretenimiento de los pequeños de la casa, ubicados en el Jockey Plaza y Mega Plaza.

"'El Baúl de Antonia' es una comunidad enorme de mamás y papás, en la que interactuamos por medio de las redes sociales, nos acompañamos y apoyamos siempre. Allí comparto mi experiencia como mamá y todo tipo de información que nos pueda ser útil en nuestra etapa como padres. Jamás pensé que iba a crecer hasta el punto que lo ha hecho. Todo esto lo empecé como jugando, era algo que lo movía en mis ratos libres y sin querer, hoy es el trabajo al que mi esposo y yo nos dedicamos todo el día", comenta.

Y aunque el blog está a punto de cumplir cinco años de creación, no fue hasta el año pasado que Yordana logró prolongarlo a un espacio físico 'El Baúl de Antonia, El Local' en las instalaciones del Jockey Plaza. "En febrero del 2018 fundé 'El Baúl de Antonia EL local', un centro de entretenimiento familiar con juegos, tienda y cafetería en el Jockey Plaza. Meses después, abrimos nuestro segundo local en Mega Plaza y hoy estamos a puertas de la inauguración de nuestro tercer local en Plaza San Miguel", revela.

Yordana es una de las miles de mujeres que ha sabido transformar los desafíos de la maternidad en un negocio sostenible, algo que requiere de mucho trabajo, esfuerzo y sobre todo, pasión. Está segura que su motivación a seguir es Antonia y sus ganas de seguir creciendo como madre y empresaria.

"La clave para ser una mamá emprendedora es trabajar duro y parejo, apoyarte mucho en tu familia, ser organizada, ordenada, pero sobre todo creer y confiar al 100% en uno mismo", dice.