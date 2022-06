Para muchos, la bicicleta es una fiel compañera en momentos de tráfico, de estrés o de simple diversión. Es así que el uso de este medio de transporte viene en aumento hace ya varios años. Por las calles de Lima vemos como adultos, jóvenes y hasta niños han tomado la decisión de viajar en dos ruedas. Así como ellos, es evidente que las mujeres también usan la bicicleta para desplazarse a pesar de los mayores peligros que ello representa para ellas. En este día que sirve para reflexionar acerca de este medio de transporte que viene en ascenso, conversamos con el colectivo ciclista RODANDO.PE y con Gracia Sotomayor, ciclista artística peruana.

Liberación femenina a través de la bicicleta

Así como distintos elementos a lo largo de la historia han servido para reivindicar el rol de la mujer, la bicicleta también ha contribuido a ello. Sin duda, el crecimiento del ciclismo femenino viene en aumento y no únicamente en el ciclismo urbano, donde cada día vemos más mujeres que toman la decisión de seguir adelante a pesar de los abusos y acosos constantes en nuestras calles.

Gracia Sotomayor, quién es la única ciclista artística del Perú y primera latinoamericana en participar en campeonatos oficiales de la UCI (Unión Ciclista Internacional) nos cuenta que significa para ella este medio de transporte de dos ruedas. “Para mí la bicicleta es una herramienta muy poderosa, históricamente ha ayudado mucho a la liberación femenina. Personalmente, mi bicicleta me dio sensación de libertad e independencia. Ya no tenía que esperar a que alguno de mis hermanos o mi padre me llevará de un lugar a otro, y lo mejor es que me transporto a mi propio ritmo, y en Lima eso es mucho más rápido que utilizar un auto”, comenta emocionada.

Más allá de la facilidad de transporte, Gracia cuenta que manejar bicicleta la abrió la mente en distintas maneras. “Cuando empecé a usar la bicicleta quedaba orgullosa de andar 20, 50 y hasta 60 kilómetros diarios. El día que anduve 100 kilómetros para llegar hasta el sur de Lima me di cuenta que los límites están en nuestra mente”.

Así, como jugando Gracia Sotomayor empezó a practicar el ciclismo urbano casi sin darse cuenta. Después de un tiempo, conoció el ciclismo artístico y hoy nos afirma, desde su lugar de entrenamiento y vivienda en Bélgica, que “lo imposible es posible”. “Usar la bicicleta de una manera que no es la convencional, te hace pensar que quizá lo ‘normal’ no es la única manera de hacer las cosas y eso te abre perspectivas. Yo amo andar en bici y ese momento en el que lo hago es solo mío”.

Las bicicletas en Lima: situación actual

Como Gracia, muchas mujeres buscan incluir a la bicicleta como un medio de transporte en su día a día, pero los riesgos son altos. El acoso callejero y los abusos son algunos de los problemas que la mayoría de mujeres tiene que enfrentar en el día a día. Los gritos o insultos por parte de conductores o peatones por el simple hecho de ser mujeres que manejan un medio transporte son situaciones que experimentan muchas mujeres en el día a día. Asimismo, la forma de vestir aún sigue siendo un motivo por el cual una mujer experimenta acoso, no solo cuando camina por las calles, sino también cuando anda sobre una bicicleta. A ello también se le suma la falta de agentes de seguridad en la mayoría de las ciclovías contribuye a que este tipo de abusos sigan sucediendo.

Además de esta realidad, el caótico tráfico, el incumplimiento de las reglas básicas de manejo y la falta de espacios diseñados exclusivamente para el ciclismo urbano son algunas de las barreras que tienen que atravesar quienes deciden usar la bicicleta para desplazarse. Sin embargo, no todo es negativo respecto a este medio de transporte. De acuerdo a un estudio realizado por CPI para la Municipalidad de Lima, el 61% de ciudadanos en Lima empezó a usar la bicicleta en medio de la pandemia y destacaron la rapidez que este medio de transporta les proporciona.

Al conversar con RODANDO.PE, el colectivo ciclista que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte y que a la vez luchan por una ciudad más humana, nos dieron su punto de vista respecto a la situación actual para las personas que se animan a usar este medio de transporte alrededor de la ciudad. “Es una situación perfecta para seguir apostando por la bicicleta y que, desde el activismo personal como colectivo, se siga luchando por esta herramienta como actor principal del transporte en la ciudad”, comenta un representante del conocido colectivo. Asimismo, nos comenta que el ciclismo urbano en el Perú ha mostrado una rápida evolución ya que la pandemia obligó al gobierno a generar infraestructura ciclista que venía con muchos años de retraso. “Como ciudadanos, debemos recordar al gobierno y empresa privada que esa evolución debe venir acompañada de educación vial, capacitaciones e intervenciones urbanas que permitan una evolución desde el peatón hasta el conductor de vehículo motorizado”.

Con solo observar un par de minutos alguna vía de Lima nos daremos cuenta que el ciclista no es considerado ni respetado de la forma que merece. “Actualmente, el principal peligro son los conductores de vehículos motorizados pues aún tienen la mentalidad enfocada en que la ciudad está hecha para los autos y que ellos son la prioridad , sin respetar a nada ni a nadie”, señala el representante del colectivo RODANDO.PE. Cabe resaltar que gracias a acciones puntuales de las autoridades y la propia conciencia de los conductores, esta situación viene cambiando a paso lento. “Lo que todos queremos es una ciudad más humana, donde todas las personas se sientan seguras y sin miedos por eso los ciudadanos debemos trabajar demasiado en el respeto. Respeto en todos los aspectos”.