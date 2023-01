La depresión es como un fantasma al acecho, o mejor dicho, como un dementor (si es que has visto Harry Potter). Puedes poner una sonrisa en el rostro y dar lo mejor de ti ante los demás; pero por dentro sientes cómo poco a poco el brillo y la emoción por la vida se van apagando en ti. En el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, te enseñamos a identificar si alguien tiene depresión y qué se debe hacer para tratarla con la ayuda de la psicóloga y psicoterapeuta Andrea Bonilla.

¿Qué es la depresión?

De acuerdo a la psicóloga Andrea Bonilla, la depresión no solo es tristeza . Es una enfermedad, un trastorno emocional manifestado a través de síntomas recurrentes y prolongados por un tiempo significativo. Y aunque pueda parecer fácil confundir alguna sensación de tristeza con depresión, es importante saber cuál es la diferencia. La primera es una emoción normal, totalmente funcional y comprensible que todos sentimos al enfrentarnos a diversos problemas en la vida cotidiana. La segunda, traspasa los límites del bajo estado de ánimo, ya que puede llegar a causar sufrimiento y apagar poco a poco la llama de vida de quien la padece.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde que inició la pandemia, los casos de depresión y ansiedad aumentaron hasta en 25%. Más de 300 millones alrededor padecen de este trastorno. (Foto: Freepik)

Qué señales pueden indicar que tienes depresión

Tener estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad y sensación de vacío) la mayor parte del día y casi todos los días.

Pérdida de motivación e interés para realizar tus actividades normales diarias: pérdida de la funcionalidad personal.

Sensación de fatiga, pérdida de energía, dificultad para concentrarte, alteración del sueño (insomnio o hipersomnia), sentimiento de culpa excesiva, sensación de desesperanza, pensamientos negativos o incluso pensamientos de muerte.

Dificultad para relacionarse en el entorno social, laboral, educativo, familiar u otro ámbito importante.

Síntomas físicos como dolor, cansancio o cansancio crónico (astenia).

Recuerda que aunque no manifiestes algunos de los síntomas en público y que puedas sonreír y mostrarte alegre ante los demás; no significa que tú u otra persona no puedan sufrir de depresión.

“Puedes salir y sonreír, pero en casa puedes sentirte triste, sola y culpable. Es importante no dejarnos llevar por un momento en específico que desacredite el verdadero estado emocional ”, señala la especialista.

Para el diagnóstico, la depresión se puede medir de acuerdo a la intensidad y tipología de los episodios depresivos. Sin embargo, es importante no caer en la autoclasificación por niveles porque minimiza y normaliza la gravedad del trastorno, de acuerdo a la psicóloga. “El diagnóstico nos ayuda a configurar un tratamiento, pero no a decir ‘esta persona está más deprimida o menos deprimida’”, afirma.

De acuerdo a estudios de la OMS, las mujeres son más propensas a sufrir de depresión y ansiedad; siendo la principal causa de discapacidad laboral entre mujeres de 18 y 44 años. (Foto: Freepik)

Qué hacer si tienes depresión

Si sospechas de que tú, una amiga, un familiar, alguien cercano o simplemente una persona con la que compartes tu día a día puede estar sufriendo de depresión; es vital que tomes acciones para tratarla a tiempo.

De acuerdo a la psicóloga, lo primero es mostrar apertura a hablar sobre el tema. Evitar las frases poco sensibles y de reproche, ya que sólo generarán una brecha entre ambos y agravarán el estado emocional de quien la padece. No entrar desde una posición de reclamo, sino de apoyo y disposición a escuchar.

“Si yo me siento muy sobrecargada y no sé cómo ayudar a esa persona con depresión, también puedo pedir ayuda para saber cómo acompañar a esa persona”, revela la psicóloga.

Además de buscar una red de apoyo con las personas más cercanas o de confianza, es necesario acudir a un especialista de la salud mental. El Ministerio de Salud ofrece la línea de atención gratuita (113) , donde profesionales brindan asesoría y acompañamiento telefónico; y además cuenta con Centros de Salud Mental Comunitarios distribuidos en diversas zonas y distritos en cualquier región del país.

También, existen diversas fundaciones gratuitas y centros de ayuda privados que se especializan en prevención del suicido, casos de bullying, violencia familiar, entre otros problemas similares.