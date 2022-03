Muchas veces nos despertamos por la mañana con el recuerdo de los sueños que tuvimos la noche anterior y la primera pregunta que nos viene a la mente es: “¿por qué soñé eso?”. Buscamos darle una explicación a través del tarot, la creencia popular e incluso nuestras propias conclusiones; pero podemos terminar confundiéndonos más. Por eso, en el marco del Día Mundial del Sueño, Marga Stahr, psicóloga de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, nos explica de qué hablamos cuando nos adentramos en el misterioso mundo de la interpretación de los sueños.

La interpretación de los sueños se ha practicado desde hace miles de años. Los egipcios lo hacían. Los griegos también. Y hoy, nosotros lo hacemos cada vez que nos despertamos confundidos por lo que soñamos la noche anterior. Por esta razón, durante muchos años la interpretación de los sueños estuvo relegada al campo del ocultismo, la superstición, la magia. Sin embargo, hoy es considerada un tema de estudio científico en el campo del psicoanálisis. En otras palabras, la psicología intenta explicarnos por qué soñamos lo que soñamos .

De acuerdo a la psicoanalista Marga Stahr, los descubrimientos de Sigmund Freud -el padre del psicoanálisis- supusieron un punto de partida para el estudio de los sueños. Y no solo desde el aspecto científico, sino también en conexión con las creencias culturales, los mitos, que nos ayudan a entender de dónde provienen los sueños.

En palabras de Stahr, “los sueños son el camino perfecto para conocer nuestro inconsciente”.

Los símbolos en los sueños

¿Alguna vez te han dicho o has leído por ahí que soñar con subir escaleras significa satisfacción sexual? Tal vez no le encuentres la lógica, pero el que te hayas visto subiendo escaleras sin sentido aparente es lo que la corriente psicoanalítica freudiana cataloga como simbolismo: una forma sencilla que encontró tu inconsciente para expresar lo que sientes .

Para Freud, el sueño es la manifestación de las emociones vividas que fueron reprimidas y que se liberan del inconsciente mientras dormimos por la noche. (Foto: Shutterstock)

En sus investigaciones, Freud le dedicó un apartado completo a los símbolos que aparecen en los sueños. De acuerdo a la especialista, los símbolos son importantes, pues pueden explicar mejor el sentido de algunos sueños. Pero no debes darle todo el crédito a tu cerebro, pues el que hayas expresado tus pensamientos a través de ellos es gracias a la influencia de tu entorno. Tal vez no se note a simple vista, pero la sociedad se ha encargado de construir símbolos arquetípicos, patrones culturales a lo largo de toda la historia.

El problema con estos símbolos de creencia popular -como soñar con animales, partes del cuerpo o situaciones específicas- es que la sociedad los ha concretizado demasiado. “Si sueñas con serpientes alguien te va a traicionar, o si sueñas con que se te caigan los dientes significa que alguien va a morir” repiten muchas personas como si la interpretación se tratara de un diccionario de sueños.

Los significados tradicionales de los símbolos pueden ayudarnos a entender nuestros sueños, siempre y cuando también se tomen en cuenta las emociones propias y las situaciones que influyeron en nuestra forma de pensar. (Foto: Shutterstock)

No todo es blanco o negro. Existen los matices. Y los podemos descubrir a través de un análisis integral. Según la psicoanalista, resulta más enriquecedor reconstruir la historia -o el sueño- a través de la experiencia de la misma persona que sueña.

En palabras de la psicoanalista Marga Stahr, “la interpretación trata de tejer una trama narrativa para poder descubrir la explicación de los sueños”. Esto es, reconstruir el sueño de forma racional considerando todos los factores que pudieron haber influido en él . Como si se tratara de una película vieja e incompleta que tras ser restaurada pueda contarnos de qué va la historia realmente.

¿Quiénes pueden interpretar los sueños?

En la televisión, en la radio e incluso en las redes sociales, hemos visto que muchas personas se han atribuido la capacidad para interpretar los sueños y afirmar que lo que dicen es verdadero. Astrólogos, tarotistas, chamanes, entre otros. De acuerdo a Stahr, a veces, ocurre que algunas de estas personas se guían por la intuición. Incluso, también ocurre que algunas de ellas han experimentado estados oníricos y han tenido ensoñaciones o alucinaciones que condensan mucha información que captan de su entorno. Información que en algunos casos tiene sentido y puede resultar interesante; y que en otros casos, se trata de simple manipulación.

“Los sueños no provienen del más allá, sino del más acá”

Una forma de diferenciar esta información y rescatar la que realmente puede ayudarnos a entender lo que soñamos, es el espacio temporal en el que se ubica. En palabras más sencillas, si la interpretación tiene que ver con premoniciones y el futuro, puede ser dudosa , pues no se trata de adivinación, sino de algo que se pudo haber estado intuyendo desde hace mucho tiempo; pero si se trata del presente, hay posibilidad de que puedas encontrar la razón original del sueño .

“Los sueños nos ilustran más cuando se trata del presente, de experiencias vividas”, afirma la psicoanalista.

¿Qué hacer cuando los sueños son muy repetitivos?

Si sueñas con lo mismo en reiteradas ocasiones, pero no pudiste darle explicación o resolución por tu cuenta y te genera mucha preocupación o ansiedad; la especialista recomienda acudir a un profesional , un psicólogo. Pues tal vez, se trate de un pensamiento o episodio traumático en tu vida que no has podido procesar o digerir mentalmente, por lo que corres el riesgo de que estos se manifiesten como terribles pesadillas en tus sueños .

Así que si sueñas algo raro que parece no tener ni pies ni cabeza, que no te sorprenda que en realidad, tiene un significado más relevante y profundo de lo que imaginas. Los sueños pueden ser parte de la fantasía, pero su interpretación es parte de la realidad . Tu realidad.