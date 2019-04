Día del Niño Peruano: cuatro mujeres  recuerdan su juguete favorito

Cuando tenía 8 años, me regalaron un avión para jugar con mis muñecas. Para ese entonces, tenía la suerte de contar con un carro, así que lo único que a mis Barbies les faltaba era una aeronave. El avión era increíble: tenía dos asientos para pasajeros y uno para el piloto, dos cabinas para el equipaje y hasta un carrito de comida. El regalo me gustó tanto que se volvió mi juguete preferido durante los próximos años (hasta que decidí cambiar las barbies por las fiestas). De hecho, lo conservé hasta mis veinte años. Obviamente, para ese tiempo era una cuestión de mera nostalgia.

Recordar mi niñez me hace sonreír. Sobre todo cuando me acuerdo del famoso avión. ¿Quién no ha tenido un juguete favorito cuando era pequeño? Ese que no podías soltar y con el que jugabas todo el santo día. Uno que, tal vez, te emocionaría volver a verlo hoy en día.

A propósito del Día del Niño Peruano, una fecha que tiene como objetivo proteger los derechos y asegurar la vida plena de los más pequeños del hogar, conversamos con cuatro mujeres peruanas, actrices e influencers, que se atrevieron a recordar sus años de pequeñas y nos contaron sus juguetes favoritos. Aquí, sus historias.

Daniela Camaiora (actriz)

"Mi juguete preferido era Titi, una muñeca. Mi abuela Ana la hizo, a ella siempre le gustaron las manualidades y ella armó esa muñeca. Tenía pelo de lana, cuerpo de tela, vestidos para cambiarle. Me encantaba. Mi mamá me cuenta que apenas regresaba del nido iba en busca de mi Titi. Una vez mi abuela decidió que los ojos que tenía eran muy feos y los cambió por otros. Yo casi me muero porque ya no era la Titi a la que estaba acostumbrada. Sin embargo, rápido me olvidé que tenía otros ojos y fui feliz", recuerda.

"Cuando fui adolescente y tenía que limpiar el closet, recuerdo que puse a Titi en la bolsa de juguetes para regalar. Mi mamá me preguntó "¿en serio?" y le dije que sí. Hasta el día de hoy me arrepiento de haberla regalado: era mi Titi, mi adoración, hecha por mi abuela. Espero que alguna niña la esté disfrutando tanto como yo", continúa.



(Foto: Daniela Camaiora)

Indyra Oropeza (influencer)

"Mi juguete favorito era un robot gigante de la serie "El Barón Rojo" (ríe). Me gustaba porque era grande y, en la serie, era el superhéroe.

Tanto me gustaba que, una vez, me disfracé del él", cuenta.

"He tenido la suerte de criarme en una familia que siempre apoyó y respetó lo que yo quería desde los juguetes con los que quería jugar hasta la carrera que decidí estudiar. Nunca me hicieron comentarios que me limitaron como 'las niñas no deberían jugar con robots sino con muñecas'", reflexiona.

(Foto: Indyra Oropeza)

Isabella Pennano (actriz y cantante)

"Ella es Camila, me la regalaron cuando tenía 2 años y es loco que a mis 24 años todavía la tenga. Camila tiene unas campanitas adentro y eso es lo que más me gusta de ella. Ahí fue cuando me di cuenta que me volvían loca los sonidos y trababa de hacerla sonar de diferentes maneras todos los días", narra.

(Foto: Isabella Pennano)

Ximena Galiano (influencer)

"De niña me gustaba mucho jugar a inventar, a crear. Me encanta crear historias. De hecho, tenía muñecas, tenía Barbies y yo les inventaba historias. Pero, sobre todo, creaba historias en la computadora de mi abuelo. Juntaba fotos de mi familia y hacía una historia de humor en Power Point. En esa época, recién existía YouTube y yo cogía el micrófono de la computadora, lo colocaba mirando al parlante y grababa las canciones para así, hacer una historia con música. Siempre me encantó crear", revela.