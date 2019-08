Día de la Planificación Familiar: conoce los métodos anticonceptivos con los que puedes protegerte

Como cada año, este sábado 03 de agosto se celebra el Día de la Planificación Familiar, una fecha que tiene como objetivo fomentar el cuidado sexual del hombre y la mujer, para evitar embarazos no deseados.

Según un reciente estudio elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), tan solo el 56% de peruanas, de 15 a 49 años, utiliza algún tipo de método anticonceptivo moderno, dejando de lado un 44% de la población femenina nacional. Y aunque el monto de las mujeres que utilizan estos métodos es importante, en realidad es muy bajo a comparación del promedio en América Latina y el Caribe, donde el 70% de la población femenina utiliza estos métodos.

Por eso, para fomentar el cuidado sexual, es imprescindible que se lleven a cabo una serie de políticas de educación sexual en las escuelas e institutos y, además, se implemente el acceso a métodos anticonceptivos en los servicios de salud del país, sobre todo para las mujeres de poblaciones vulnerables o en situación de pobreza.

De lo contrario, algunas problemáticas como el embarazo adolescente seguirán aumentando. “Se requiere que los servicios de salud para adolescentes no solo incluyan consejería, sino también acceso a métodos anticonceptivos modernos”, dijo María Eugenia Mujica, representante del UNFPA en el Perú, a este periódico hace algunos meses.

El primer paso es estar informada. Por eso, en Viù.pe hemos enumerado un listado con todos los los métodos anticonceptivos con los que una mujer puede protegerse, según los datos del Ministerio de Salud. También existen opciones para varones, pero no se contemplan en esta nota.

Recuerda que antes de optar por un método anticonceptivo, debes consultar con un ginecólogo.

Métodos de abstinencia periódica

A. Del ritmo, de la “Regla” o del calendario.

Consiste en la abstinencia sexual durante el periodo fértil del ciclo menstrual. Funciona en las mujeres con ciclos regulares establecidos, entre los 27 y 30 días. La mujer debe registrar las fechas de su ciclo menstrual de los últimos 12 meses, mínimo 6 meses. La fecha de inicio del ciclo es el primer día de sangrado, y la última; el día previo a la siguiente menstruación. Para calcular el primer día del periodo fértil: reste 18 al ciclo más corto. Para calcular el último día del periodo fértil: reste 11 al ciclo más largo.

Contras:

- No protegen de las infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH/SIDA, ni del virus linfotrópico humano tipo 1 (HTVL1).

- Algunas circunstancias como el estrés, viaje, enfermedad, dieta, ejercicio y demás, pueden afectar su efectividad.

B. Método Billings, de la ovulación o del moco cervical

Consiste en la abstinencia sexual durante el periodo fértil del ciclo menstrual. Para identificar el periodo fértil, debe estar atenta a las características de su moco cervical. El periodo fértil inicia el primer día que se ve mucosidad en los genitales externos y dura hasta tres días después de la desaparición de la mucosidad.

Contras:

- No previenen la infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH - SIDA, ni HTVL1.

- Algunas circunstancias como el estrés, viaje, enfermedad, dieta, ejercicio y demás, pueden afectar su efectividad.

C. Método de los días fijos o del collar

Consiste en la abstinencia sexual durante el periodo fértil del ciclo menstrual. Funciona en las mujeres de cualquier edad reproductiva con ciclos regulares entre 26 y 32 días. Para calcular el periodo fértil, se utiliza un collar. El collar cuenta con 32 perlas: la perla roja representa el primer día de menstruación, 6 perlas marrones los días no fértiles, 12 perlas blancas los días fértiles, 13 perlas marrones los días no fértiles. La mujer debe colocar el anillo de hule negro en la perla roja y anotar en su calendario. Debe avanzar el anillo todos los días y abstenerse de tener relaciones sexuales cuando coincida con los días fértiles.



Contras:

- No previenen la infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH - SIDA, ni HTVL1.

- Algunas circunstancias como el estrés, viaje, enfermedad, dieta, ejercicio y demás, pueden afectar su efectividad.

Métodos de barrera

A. Condón femenino

Consiste en impedir el paso de los espermatozoides al tracto reproductor femenino a través de un anillo interno o externo. El anillo interno se coloca en la vagina y el externo permanece fuera y cubre los genitales externos. La elección de anillo depende de la mujer.

El anillo se coloca antes del coito. Se usa uno para cada acto sexual, no se debe utilizar un anillo varias veces. Este método no solo protege de embarazos no deseados, sino también de adquirir infecciones de transmisión sexual /VIH y SIDA.

Método de uso: "sostener el dedo índice entre el dedo pulgar y el dedo medio mientras continúa apretando el anillo interno del condón. Colocar el condón en la entrada del canal vaginal y soltarlo.

Luego con el dedo índice por dentro del condón empujar el anillo interno dentro de la vagina. Asegurar que el pene entre en el condón y se mantenga en su interior. El hombre o la mujer deberán guiar cuidadosamente la punta del pene dentro del condón y no entre el condón y la pared de la vagina. Después de que el hombre retira su pene, sostener el aro externo del condón, girar para sellar dentro los fluidos y suavemente, retirarlo de la vagina", explica el Ministerio de Salud.

Métodos Hormonales

Hormonales combinados

A. Anticonceptivos orales combinados (AOC)

Consiste en la supresión de la ovulación y el espesamiento del moco cervical para evitar el embarazo, a través de la toma diaria de píldoras. Funciona en mujeres de cualquier edad y paridad. El método se debe iniciar entre el primero y quinto día del ciclo menstrual.

Contras:

- Algunos fármacos como la rifampicina griseofulvina y los antiepilépticos excepto el ácido valproico, pueden disminuir su eficacia.

- No previenen la infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH - SIDA, ni HTVL1.

B. Inyectable combinado

Consiste en la supresión de la ovulación y el espesamiento del moco cervical para evitar el embarazo, a través de un inyectable mensual. Se debe aplicar vía intramuscular profunda en la región glútea o deltoidea. La primera dosis se aplica entre el primer a quinto día del ciclo menstrual.

Entre otros métodos hormonales combinados están los anillos vaginales y los transdérmicos o parches.

C. Anillos vaginales

Consiste en el espesamiento del moco cervical y el impedimento de liberación de óvulos para evitar el embarazo, a través de la colocación de un anillo en la vagina. Se debe mantener durante tres semanas y la cuarta semana se descansa.

Contras:

- No previene la infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH - SIDA, ni HTVL1.

D. Parches

Consiste en el espesamiento del moco cervical y el impedimento de liberación de óvulos para evitar el embarazo, a través de un parche que se adhiere a la piel. El parche se debe colocar en la parte baja del abdomen, las nalgas, la parte superior del brazo o la espalda. Se debe cambiar semanalmente- solo dura siete días- y a la cuarta semana se debe descansar: no se coloca ningún parche durante esos días.

Contras:

- Puede aflojarse o caerse.

- Es visible

- Puede causar picazón

- No previene la infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH - SIDA, ni HTVL1.

Hormonales de sólo progestágeno

A. Inyectables solo de progestina



Consiste en la supresión de la ovulación en un 50% y el espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides, a través de un inyectable de progestina. Funciona en mujeres de cualquier edad y paridad. Es altamente efectivo y tiene efecto rápido. Se inyecta acetato de Medroxiprogesterona 150 mg. X 1 ml. vía intramuscular profunda en la región glútea o deltoidea. La primera dosis se aplica entre el primer a quinto día del ciclo menstrual.

Contras:

- No previenen la infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH - SIDA, ni HTVL1.

B. Implantes solo de progestina

Consiste en la supresión de la ovulación, el espesamiento del moco cervical y la reducción del transporte de los óvulos en las Trompas de Falopio, para evitar el embarazo, a través de un implante en el brazo. Funciona en mujeres de cualquier edad y paridad y dura tres años. Es altamente efectivo y tiene efecto rápido. Se puede colocar entre el primer a quinto día del ciclo menstrual.

Dispositivos intrauterinos

A. T de Cobre

Consiste en la aplicación de un dispositivo en el útero para afectar la capacidad de los espermatozoides de pasar a través de la cavidad uterina, ya sea inmovilizándolos o destruyéndolos, e interferir en el proceso reproductor antes que ocurra la fertilización. Es de larga duración y altamente efectiva. Se puede insertar en entre el primer y quinto día del ciclo menstrual. También se puede colocar en cualquier otro momento de ciclo, si es que la mujer ha estado usando un método anticonceptivo o se sabe que no está esperando un hijo.

Contras:

- Del 1 al 2% se expulsan en forma espontánea.

- No protegen contra las ITS o el VIH.

Además, existe el métodos permanente ligadura de trompas, para las mujeres que están seguras que no desean tener hijos.