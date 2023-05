La sirenita se ha convertido en la película del momento. Más allá de las criticas tanto positivas como negativas que recibe el live action de Disney, las cifras de su primer fin de semana en cartelera han sido muy esperanzadoras. La película protagonizada por Halle Bailey ha logrado recaudar 118 millones de dólares aproximadamente y ha logrado superar las expectativas de aquel que la vea. Sin embargo, no siempre todos saldrán felices y satisfechos con el resultado, y en este caso fue el maquillaje de Melissa McCarthy, la actriz que le da vida a la villana de la historia Úrsula, el que recibió varias críticas.

El maquillaje que se realiza para cualquier película requiere de mucho tiempo y esfuerzo, son horas que los estilistas se pasan desarrollando las ideas creativas y plasmándolas en la piel del actor. Así mismo, los retoques a través de los largos tiempos de grabación y la gran cantidad de productos que se utilizan son piezas claves. No obstante, algunas veces estas creaciones recibirán críticas, y “La Sirenita” no fue la excepción.

El maquillaje de la villana de la historia, obra de Peter Smith King, fue criticado debido a que mencionaban que el arte debió haber sido realizado por un artista queer, más no alguien que estuviera fuera de aquel campo. A estas opiniones Peter contestó con un mensaje contundente. “Me parece muy ofensivo ¿Por qué no puedo hacer un trabajo tan bueno como un maquillador queer? Todo esto eso es ridículo. Eso es intentar reivindicarlo y está bien, si es lo que quieren hacer, pero no menosprecies a la gente porque no sea lo que ellos quieren que sea ”, declaró King en una entrevista con Insider.

Recordemos que, en sus tiempos, Rob Minkoff, el animador de “La sirenita” original de 1989, se inspiró en Divine, el reconocido actor, ícono LGBT y Drag Queen, para crear a Úrsula y en una entrevista Time declaró “Divine me pareció un personaje genial, más grande que la vida, y me pareció una idea divertida y extravagante tomarla y tratarla más como una drag queen ”.

Es por ello que Úrsula del live action ha recibido diversas críticas, entre ellas las de Kerri Colby, la concursante de la 14 ava temporada de “RuPaul´s Drag Race”. “Esta es absolutamente la razón por la que deberíamos contratar más a menudo a artistas queer emergentes con pulso en el presente y visión de futuro”, dijo la artista. Sin embargo, Peter Smith King salió a aclarar de que el actual personaje no se inspiraba en ninguna drag en absoluto.

Así mismo, Smith comentó sobre el proceso de creación del maquillaje, el cual elaboró tomando siempre en cuenta la opinión de Melissa McCarthy con quien conversaba mucho sobre el gusto que tenían ambos hacia los Drag Queen y fue una experiencia increíble.