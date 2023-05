Mucho se habla de la maternidad, pero en este caso, el amor por la paternidad triunfó. En este momento, probablemente no haya una celebridad local más feliz de convertirse en papá que Yirko Sivirich, el diseñador peruano que tenía tantas ganas de convertirse en padre que le dedicó colecciones enteras y canciones propias a su esperada hija Victoria Camila. Hace unas horas, el diseñador iqueño le dio la bienvenida a su nueva ‘razón de existir’.

“Bienvenida amor de mi vida! Te amo, con toda mi alma, serás la razón de mi existir!” fueron las palabras que Yirko Sivirich escogió para compartir la alegre noticia con sus seguidores en redes sociales. Orgulloso de la llegada de su nueva hija a la que llamó Victoria Camila en honor a su madre y abuela, el diseñador compartió tiernas fotografías de la recién nacida y de él sosteniéndola en brazos en la clínica.

(Fotos: IG @yirkosg)

La recién nacida que llegó al mundo con 3.780 kg y 51 centímetros de estatura se convirtió en la luz de los ojos de Yirko, quien durante muchos meses empezó a prepararse para su llegada. Inclusive, el día anterior, compartió su paso a paso planchando la ropa que usará (que por cierto forma parte de su nueva línea de bebés también inspirada en ella), alistando la amplia y amoblada habitación donde dormirá, entre otros detalles.

De hecho, la misma noche anterior, le dedicó un tierno mensaje a través de historias de Instagram. “Hija, lo más probable que hoy no duerma por esta primera cita que tendremos. Quiero contarte que estoy emocionado, nervioso, ansioso y a la vez contento, porque siento que me he preparado mucho para este momento . He leído varios libros, sigo páginas para cuidados y buena crianza de bebés y niños, ando pendiente de cosas que vas a necesitar en estos primeros meses, a veces veo hasta en que colegio te voy poner”, contó emocionado sobre los preparativos que tuvo en los meses de espera.

“He hecho 2 colecciones inspiradas en ti hija de mi corazón, he bajado 12 kg para recibirte guapo, tienes una canción hermosa que seguro la vamos a escuchar toda la vida, en tu primer año, en todos tus cumpleaños y seguro hasta el día que te cases también”, agregó nombrándola como su principal fuente de inspiración creativa.

Por último, finalizó la emotiva carta con algunas palabras de aliento y mucho amor. “Yo ya siento cosas muy fuertes por ti, pero me dicen que cuando te tenga en mis brazos será algo indescriptible. Te amo mi amor, nos vemos en unas horas. Aquí te espera tu papito que te va a proteger toda la vida ”, contó.

La alegre noticia también llegó a oídos de las celebridades peruanas que no dudaron en dejar comentarios de felicitaciones y de compartir el sentimiento de amor que también embarga a los seguidores del diseñador que, al igual que él, estuvieron expectantes de la llegada de Victoria Camila.

Daniela Nuñez Dodero, Maju Mantilla, Janick Maceta, Francisca Aronsson, Natalie Vertiz, Angie Arizaga, Erika Villalobos, Johanna San Miguel, Guty Carrera, Hugo García y muchos más famosos de la escena local felicitaron a Yirko y le desearon bendiciones en esta nueva etapa como papá.