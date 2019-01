Dosis de inclusividad: firma apuesta por modelo con síndrome de Down | FOTOS

En tiempos de inclusividad, aún existen firmas que rechazan a modelos por su estatura, color de piel, talla o condición. Este no es el caso de la marca de maquillaje californiana, Benefits Cosmetics, que ha presentado a Kate Grant, modelo de 20 años con síndrome de Down, como su nueva imagen.

La noticia se reveló a través de la cuenta de Instagram de la marca, cuando anunciaron su nueva línea de delineadores líquidos de ojos con Kate como la modelo. Automáticamente, miles de usuarios felicitaron a la marca por sumarse a la inclusión y mostrar lo que la palabra belleza significa en realidad.

"Descubrimos a Kate por casualidad en el verano de 2018 cuando vimos un vídeo de Facebook sobre su viaje para convertirse en modelo. Nos enamoramos instantáneamente de ella", narró un representante de Benefit al periódico británico Daily Mail. "Tenía todo lo que representamos como marca, por lo que sabíamos que teníamos que encontrar una manera de trabajar con ella", concluyó.

Pero la firma no es la única que ha apostado por Kate. De hecho, la joven es la primera mujer con síndrome de Down en ganar el concurso Teen Ultimate Beauty of the World, lo que representó el primer paso en carrera.

Ahora, Kate quiere demostrarle a todo el mundo que una persona de su condición puede lograr sus sueños. Sean cuál sean. Su participación en la 'beauty industry' derrumba los estereotipos y cánones de belleza y abre la puerta a la inclusividad, en donde la belleza es algo de lo que gozamos todos.