Dua Lipa tiene novio. Casi dos años después de que se confirmara el fin de su relación con el hermano de las Hadid, Anwar Hadid, la cantante de 27 años ha vuelto a creer en el amor y nada más y nada menos que con el director de cine Romain Gavras de 41 años. Hace unos meses se rumoreaba que las celebridades mantenían una relación, incluso en abril la intérprete de “New Rules” publicó una foto en sus storys con el director; sin embargo, no se les había visto juntos hasta los Cannes de este año.

Las redes sociales estallaron cuando Dua llegó al festival de la mano de Gavras y las impresiones por todo internet no tardaron en llegar, ya que la artista había comentado anteriormente que estaba saliendo con el director francés, pero nunca habían hecho una aparición pública, y que mejor que hacerlo en el Festival de Cannes, donde las mejores noticias no necesariamente son sobre las películas. Después del evento, la artista no dudó en compartir unas imágenes en su cuenta de instagram, “ Anoche en Cannes con mi amorcito ”, se podía leer en la descripción del post, que estaba acompañado por fotos que derrochaban amor.

Recordemos que Dua Lipa mantuvo una relación de casi dos años con Anwar Hadid; sin embargo a finales de 2021 las celebs decidieron ponerle fin a su mediática relación. Al poco tiempo, la intérprete de “Future Nostalgia” fue relacionada con Aaron Piper, el actor español que ha causado gran revuelo desde su aparición en la exitosa serie de Netflix “Elite”; no obstante ninguno de los dos confirmó una relación, hasta que apareció Romain.

Ambos asistieron a la proyección de la película francesa Omar la Fraise y lo hicieron luciendo atuendos que combinaban. Tanto Dua Lipa como Romain vistieron looks total negro, la artista llevó un espectacular vestido con cortes cut outs que dejaban a relucir algunas partes de su piel y una abertura en la pierna, el atuendo, que era ceñido, la hacía ver hermosa y la cantante decidió complementarlo con unas sacandalias de tacón con tiras y un peinado de moño alto con flequillo al costado. Por su parte, su novio llevó un terno clásico de color negro, sinónimo de imponencia y elegancia.

Dua Lipa subió una foto con su novio en abril. (Foto: as)

¿Quién es Romain Gravas?

A raíz de la confirmación de su relación, los millones de fanáticos alrededor del mundo de Dua Lipa se preguntan quién es el hombre que le robó el corazón. Romain Gavras es un director audiovisual francés. Nació el 13 de julio de 1981 y le lleva 14 años de diferencia a la cantante de 27.

Romain Gavras es un director francés de 41 años. (Foto: CNN)

Gavras es hijo del cineasta griego Costa - Gavras y empezó su carrera cinematográfica con videoclips de artistas populares como Kanye West, Justice o M.I.A. En sus obras, el director explora temas controversiales y los representa de manera intensa y sorprendente a través del lente.

Asimismo, Gavras también ha explorado el lado publicitario, siendo el encargado de dirigir campañas de marcas reconocidas como Powerade, Dior y Louis Vuitton. En la pantalla grande debutó en el 2010 con su primer largometraje llamado “Our Day Will Come”, en el 2018 estrenó “The world is yours” y su último filme fue en el 2022, titulado “Athena”, una película de Netflix cuyo género es thriller de acción.