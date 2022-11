Saber cuál es la edad perfecta para casarse puede que sea uno de los más grandes misterios de la vida. Tan espontáneo como complicado, el amor por sí solo no determina si ya llegó tu momento de dar el ‘sí quiero’. Pero no tienes por qué devanarte los sesos intentando adivinar cuándo será el momento perfecto para hacer sonar las campanas de boda. Junto a la psicóloga y terapeuta de parejas, Massiel Martel, te explicamos cuándo es el verdadero momento perfecto para dar el siguiente paso.

TE PUEDE INTERESAR Selena Gómez causa polémica al olvidarse de Raisa, la amiga que le donó un riñón

Por generaciones, nos hemos acostumbrado a vivir con la idea de que nuestro valor en la sociedad depende del matrimonio. Y que si no te casas antes de que ‘se te pase el tren’, ya no tendrás la oportunidad de hacerlo nunca o al menos de hacerlo bien. Para la psicóloga, esta creencia no es más que eso, una creencia. En países como el Perú, se cree que se deben casar jóvenes; pero en otras culturas, es totalmente lo opuesto.

¿La edad perfecta para casarte? Cuando ambos en la relación tengan la madurez emocional e independencia necesarias para mantener una relación sana y estable .

De acuerdo a la experta en parejas, la edad común a la que se casan ahora las personas oscila entre los 30 y los 35 años. Una cifra cuyo aumento a través de los años se relaciona directamente con el cultivo del crecimiento personal antes de unir su vida a la de otra persona. (Foto: Freepik)

Cómo saber si estás lista para casarte

Ahora que sabes que no es por el número de vela que soplas, sino por las experiencias que acumulaste durante esos años; el siguiente paso es saber en qué nivel te encuentras.

Si bien la economía es importante, la independencia debe empezar a nivel moral (cuando ya sabes separar tus creencias, valores y filosofía de la del resto de tu familia). Ahora, en cuanto a la madurez, “nos referimos a la capacidad de aceptar a la otra persona y entender que aunque a veces seamos un equipo, no somos un todo”, en palabras de la psicóloga.

Si ya cumples con estos requisitos, tienes que saber que el matrimonio no solo es un acto de amor, sino también un contrato . Uno de por vida. Nadie se casa para divorciarse. Cuando te casas, quieres que el ‘hasta que la muerte los separe’ sea verdad, pero la realidad es que a veces muchos matrimonios no duran ni un año y terminan en el divorcio. Y justamente porque no estaban listos para dar este importante paso.

Ahora bien, aclarado el asunto de qué es lo que principalmente influye en esta decisión, podemos hablar de los pros y contras de las vías alternas: casarte muy joven o casarte muy mayor.

El nivel de compromiso en que te encuentres también influye en la decisión de casarte. Mucha gente equipara a la convivencia al matrimonio, pero en realidad no son lo mismo. Un matrimonio conlleva un compromiso mayor, tiene una repercusión legal. Por eso, la psicóloga recomienda pensar dos veces si realmente estás lista para llevar ese nuevo estilo de vida. (Foto: Freepik)

Qué pasa si te casas muy joven

Una personas en sus 20s apenas ha terminado la adolescencia. Apenas está empezando la juventud y todavía tiene muy poco grado de independencia y profundas experiencias en el amor. Y no es que casarse a esta edad no pueda funcionar, pero si se da por impulsividad, no se podría dar de forma fluida el proceso de desarrollo y madurez que cada uno necesita experimentar a esa edad. “Lo que siempre se ve en parejas muy jóvenes es que cuando ya son más adultas, les surge el deseo de experimentar muchas cosas que no pudieron vivir en su momento ”, señala la experta.

Además, la fase del enamoramiento en la que se encuentren también influye muchísimo. Cuando se es joven, la impulsividad usualmente se da porque la pareja aún se encuentra en la fase del enamoramiento. Aún no han vivido (y sobrevivido) lo bueno y lo malo del otro, por lo que tomar la apresurada decisión de casarse sin haber experimentado esto puede resultar en un poco saludable (y hasta tóxico) matrimonio.

Según la psicóloga, la fase del enamoramiento suele durar desde 6 meses hasta 1 año y medio, incluso hasta 2 en algunos casos. Durante esta fase, se suele idealizar a la otra persona y la relación sin haberla conocido lo suficiente, resultando en un gran mal sabor que incluso puede devenir en un divorcio prematuro. (Foto: Freepik)

Qué pasa si te casas muy mayor

Ahora bien, contrario a lo que se cree, casarse a una edad más adulta tiene sus ventajas . “Quienes se casan a una edad más avanzada, son las parejas que realmente llegan a mantener la relación a lo largo del tiempo, a diferencia de las más jóvenes”, afirma la psicóloga.

Pero ojo, también hay que tener en cuenta que ciertos factores culturales pueden influir en el éxito del matrimonio. “En un país como Perú, mucha gente a los 40 o 45 años de repente ya ha tenido hijos o viene de otra familia, lo que puede generar algunos conflictos al interior. No es que estos factores como tal sean problemáticos, sino por el manejo de estos puedan tener”, señala. “Pero igual, se sabe por estadística que las personas que se casan muy mayores suelen durar mucho más tiempo ”, resalta.