Desde que contrajo matrimonio con el Príncipe Guillermo, el heredero a la corona e hijo de la Reina Isabel, Kate Middelton no ha hecho más que acaparar todas las miradas de alrededor del mundo. Y es que más allá de su carisma y bondad que la he llevado a ser una de las royals más queridas, la Princesa de Gales ha impresionado en repetidas veces con sus increíbles looks. Kate se ha vuelto en un ícono actual de la moda y su estilo para combinar prendas y accesorios una gran inspiración para muchas mujeres a la hora de vestir . Por supuesto que una pieza que nunca puede faltar en su look es un bolso, sutil y elegante como solo ella sabe lucir, pero ¿sabías que tiene un mismo bolso en más de 10 colores distintos?

Una de las claves que tiene la Princesa es invertir en diseños clásicos y atemporales que pueda usar con el paso del tiempo y nunca estén fuera de moda, más ahora que el estilo “old money” está completamente en tendencia. Y uno de los elementos para lograrlo es un bolso estilo clutch que tiene en más de 10 colores. Este es un diseño de la firma Emmy London llamado Natasha y tiene un precio de aproximadamente 400 euros (1575 soles) . El bolso puede ser cargado con una cadena, pero también sin ella, la cual es la manera favorita de Kate.

Este bolso de la marca Emmy London tiene un valor de 400 euros. (Foto: Emmy London)

Una de las razones por las cuales este bolso puede ser tan versátil es debido a la simplicidad de esta pieza exclusiva que la firma ha ofrecido desde el 2011. “ Tiene su toque final tan sencillo, pero pulido ”, comentó la fundadora de la marca de lujo a Page Six. La primera aparición que hizo la esposa del futuro heredero a la corona con el bolso Natasha fue en 2012 y desde aquella ocasión no ha dejado de lucir la pieza en distintos eventos y con distintos looks. Repasemos algunos de los más icónicos:

Look Total celeste

En el 2021, para asistir a la misa de Pascua junto a su familia, la princesa optó por llevar un look total celeste. Este consistía en un vestido abrigo a la altura de las rodillas de corte A de Emilia Wickstead, unos stillettos del mismo color, unos pendientes de piedras en forma de flor y por supuesto el bolso Natasha en tono celeste. Una combinación que iba perfecta con el de su hija Charlotte que llevaba un vestido azul con panties azul bebé.

Outfit full celeste para un día especial. (Foto: ¡HOLA!)

Día de Commonwealth

El pasado 13 de marzo Kate asistió a la misas por el Día de Commonwealth y lo hizo con un conjunto negro de flores de Ederm. El saco en corte A iba a juego con la falda larga y ceñida del mismo estilo. Un sombrero gamuzado azul fue el complemento del outfit que cerró con el boso Natasha que estenó por primera vez en 2021.

Un look total negro acompañado con los accesorios adecuados. (Foto: ¡HOLA!)

Bolso rojo

Uno de los looks de Kate que más se ha visto alrededor del mundo es el de pantalón tipo sastre con botones laterales y una chompa blanca con rayas negras. Este look se vio totalmente contrastado con el bolso de Emma London rojo fuerte que llevó en aquella ocasión.