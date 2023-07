Margot Robbie si que sabe como ser Barbie y lo demostró el último domingo en la premiere mundial de la película que protagoniza sobre la muñeca de Mattel. Este filme, que es uno de los más esperados de este 2023 ha generado gran expectativa en todos los fans de la muñeca y de los actores dentro del reparto y sí que han sabido ganárselo. La publicidad para la cinta ha sido espectacular y ha llamado la atención para el público de todas las edades. Así mismo, Margot Robbie en cada aparición pública ha llevado looks increíbles, los cuales han homenajeado a diferentes muñecas que Mattel creó con el pasó de los años y por supuesto que la premiere mundial de la película no podía ser la excepción.

Con un vestido negro de lentejuelas, Robbie resucitó a la Barbie más glamurosa de todos los tiempos y el Shrine Auditorium and Expo Hall se llenó de elegancia con la aparición de la protagonista. El atuendo, que era de la firma de alta costura Schiaparelli hacia homenaje a la Barbie de Solo in the Spotlight de 1960, ya que el diseño era exactamente igual. Un vestido corpiño ceñido, sin tirantes se amoldaba a la figura de Margot Robbie y las lentejuelas alrededor del mismo la hacían brillar como la estrella que es. El vestido terminaba en una falda con vuelo de corte sirena y al final del mismo, a la altura de las pantorrillas, una gran capa de tul negro se abría paso con un ramillete bordado en el lado izquierdo del tul.

Margot Robbie as Barbie ‘Solo in the Spotlight’ for the #Barbie premiere. pic.twitter.com/NR6zhAP01M — Film Updates (@FilmUpdates) July 10, 2023





Además, para complementar el outfit, la intérprete de Barbie llevó unos guantes de ópera de terciopelo y una joyería espléndida de la firma de Lorraine Schwartz. El llamativo collar de diamantes hacían juego con el brillo del vestido y se podía lucir a la perfección gracias al peinado que decidió llevar la actriz. Margot optó por llevar una coleta alta con ondas y el flequillo a un lado, lo que le daba un look exactamente igual al de la muñeca, el cual lo cerró con unas sandalias de tacón negras de la firma de Manolo Blahnik. Si algo hubiera que agregarle al look para que sea tal cual la Barbie de Mattel, sería el pañuelo de tul, el cual también llevó. No cabe duda que si de Barbie se trata, Margot Robbie es la indicada para interpretarla.

Recordemos que no es la primera vez que Margot replica los looks de la muñeca de Mattel, ya que sus últimas apariciones también causaron revuelo en las redes. La actriz ha llevado los looks de la Barbie Totally hair, la de la primera muñeca de la historia en una gira de prensa y la de Earring Magic, look que causó tendencia en redes sociales y que llevó en la premiere de la película en México.