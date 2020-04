En las últimas semanas, las redes sociales han vuelto su propósito en algo que va más allá de chismes, selfies, quejas y novedades. Mediante ellas, conseguimos la conexión que físicamente no tenemos hoy con nuestros familiares y amigos, hacemos deporte, nos distraemos con conciertos y seguimos recetas. Pero no queda ahí. Estas redes también se han convertido en plataforma de ayuda, solidaridad y resiliencia, y Twitter es una de las que más destaca.

Esta tarde, la hermana de Diego Martínez Prinz, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de 29 años, compartía en la red social loable iniciativa de su hermano en busca de ayuda para poder concretarla: “ATENCIÓN! Mi hermano está fabricando en su impresora 3D protectores faciales reutilizables para donar al Minsa. Lo único que le falta son elásticos y láminas de acetato. ¿Alguien puede facilitarnos algún contacto?”, indica el post.

Hasta el momento, Diego se encuentra fabricando las estructuras de los protectores faciales (la parte naranja de la fotografía), pero necesita láminas de acetato y elásticos para terminarlas (las láminas de acetato reemplazarían a la hoja bond de la fotografía). Aunque sabe que la producción no será muy grande -debido a que solo cuenta con una impresora 3D en casa – su objetivo principal es brindarle apoyo y protección a aquellos que se encuentran en la línea de frente en la lucha contra el coronavirus en nuestro país.

(Foto: Diego Martínez)

“Diego decidió, dentro de lo que estaba a su alcance, colaborar con los protectores faciales. Vio la factibilidad de poder hacer estas mascarillas protectoras ya que cuenta con los insumos, la impresora 3D y los conocimientos para utilizarla. Realizó todas las averiguaciones y buscó los archivos con el modelo de la estructura”, comparte, en exclusiva para El Comercio, su hermana.

De finalizar el propósito, Diego planea entregar como donación estos protectores faciales a los médicos que se encuentran en el Hospital Almenara atendiendo a personas contagiadas por el covid-19.

Para Martínez, fue importante recalcar que en esta lucha todos cobramos un papel importante, y quiso sumar el siguiente mensaje como declaración: “Mi principal pedido para aquellos que no tienen los medios para apoyar la iniciativa es que se queden en su casa para no agravar la situación. Sin ello, los esfuerzos de aquellos que intentan detener la enfermedad no darán frutos”.

Y tiene razón. En estos momentos, somos el soporte de aquellos que se encuentran en primera línea en la batalla contra la pandemia: médicos, enfermeras, técnicos, investigadores y más. Ayudémoslos -como ciudadanos responsables – a cumplir con el objetivo de salvaguardar nuestra propia vida.

*Si tienes los medios para apoyar la iniciativa de Diego, escribe al siguiente correo: diegomprinz@gmail.com o contacta por twitter a su hermana, bajo el usuario @redlittlefish.

