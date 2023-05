El Festival de Cannes se volvió a pintar de acento español. Luego del furor causado por Pedro Almodóvar y su nueva generación de chicos como Manu Ríos o Jason Fernández, llegó el turno de la actriz española Ester Expósito, quien asistió al evento para la premiere y presentación de la película que protagoniza “Perdidos en la noche”, thriller dirigido por el mexicano Amat Escalante. En este último filme, Ester comparte guion con Barbara Mori y otras celebridades del medio.

Sin embargo, más allá de su increíble trabajo, la artista se robó las miradas de todos con el increíble look que lució en la alfombra roja. Con gran imponencia y elegancia, la actriz que le dio vida a Carla en la serie de Netflix “Elite”, llevó un espectacular vestido de la colección primavera - verano 2023 de la marca italiana Atelier Versace.

El increíble outfit que llevó Ester constaba de un vestido largo de silueta encorsetada que se ajustaba a su figura. Un estilo barroco era lo que denotaba el look, el cual parecía salido de una misma obra de arte. El diseño, que estaba confeccionado con punto cristalizado con base de tul, contaba con hilos dorados y transparencias en distintas partes del vestido, lo cual dejaba a la vista algunas partes del cuerpo de la celebridad. Por otro lado, el outfit seguía la tendencia de los apliques, ya que llevaba diseños y brillos de colores plateados y dorados, todo un arte para los ojos.

El escote del look fue otro de los elementos que llamaron la atención de todos los presentes. Un escote corazón asimétrico fue el escogido para el atuendo y los tirantes que llevaba eran de diferentes tipos: en un lado una tira delgada y en el otro una ancha. Para cerrar el diseño, una espalda drapeada fue perfecta para lo que transmitía tanto estilo.

Para completar el look, la actriz española llevó unas sandalias con un tacón ancho muy alto, y un conjunto de joyas que la hacían lucir espectacular. Un collar que simulaba una flor, iba a juego con los pendientes y los anillos elaborados en oro blanco y diamantes de la colección “Born to be Wild” de Messika París.





Estar sabe como deslumbrar con los outfits que escoge, y el Festival de Cannes no fue la excepción, ya que este look fue agasajado como uno de los mejores de la alfombra y por supuesto lo llevó con un peinado que la dejó lucir a la perfección su look, un moño estilo clean look, lo cual no solo resaltaba el vestido y las joyas, sino también su innegable belleza.

¿Qué celebridades deslumbraron con sus looks en la alfombra roja?

Los Cannes son la oportunidad perfecta para que las celebridades luzcan sus mejores atuendos de las casas de lujo, y más de uno se ha robado las miradas en lo que va durando el festival.

Karlie Kloss fue una de ellas, al asistir con un vestido mostaza de la marca Dior, que dejaba a relucir su pancita de embarazo. También otras modelos como Adriana Lima o Soo Joo Park llegaron con looks espectaculares.

El Festival de Cannes abre paso para que todas las marcas puedan exponer sus mejores prendas y qué mejor que con los artistas que asistieron a presenciar las películas más pensadas del año, así como los próximos estrenos. Finalmente la marca Saint Laurent tuvo un dress code total black, ya que todas las estrellas que llevaron atuendos de la firma de lujo fueron de ese color.