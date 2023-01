La relación (para nada amigable) entre Camila Homs, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue acaparando los titulares y generando debates en redes sociales. Esta vez, se viralizó un video que muestra a la modelo argentina en plena celebración de Año Nuevo en la que a través de un desagradable canto hizo referencia a la actual novia de Rodrigo De Paul, Tini Stoessel.

Camila Homs menciona a Tini Stoessel en una fiesta en Punta del Este

A modo de vacaciones de fin de año, la modelo viajó a Uruguay para festejar junto a un grupo de amigas y sus hijos la llegada del 2023. Con un look en tonalidades blancas, Camila Homs encabezó un escandaloso momento en el que se le escucha acompañar una serie de cánticos contra Tini Stoessel a orillas del mar.

En el video que se viralizó en redes sociales, se ve claramente cuando un grupo de jóvenes reconocen a Camila en una fiesta al aire libre y comienzan a entonar cánticos a modo de barra en favor del jugador de fútbol Rodrigo de Paul.

Lo que llamó la atención fue que luego el apoyo, en forma de canto, se tornó en favor de la modelo y en contra de la cantante Tini Stossel, novia del futbolista de la Selección Argentina. Las personas que también recibían el Año Nuevo en esta fiesta entonaron a coro: “Ole, le, oh, la, la..., Tini se la come y Cami se la da”.

Foto: IG @juanmartinlacanette

Y para sorpresa de más de uno, la expareja del futbolista campeón del mundo también se sumó a los cantos y arengas de la gente. Incluso, a modo de gracia, fotografió el momento y animó a que sus seguidores se sumaran al lamentable canto.

Los polémicos mensajes de Camila Homs en Twitter serían falsos

Luego de la polémica de la semana pasada, en la que salieron a la luz mensajes amenazantes de parte de Camila Homs hacia Rodrigo De Paul y su actual novia, se hizo pública la denuncia contra la modelo argentina de parte del futbolista. Cabe recordar que De Paul y Camila Homs se separaron formalmente el 16 de julio del 2021 después de tener 11 años juntos.

“Ahora la mala de la película soy yo”, “Mientras yo estaba dando a luz, vos estabas revolcándote con esa put... Sos una mierd... Rodrigo. Y de ella no hablo mejor porque me quedo corta con lo que quiero decirle”, “Mucha cara linda pero el machito asqueroso y mujeriego que sos no te lo saca nadie”, “Espero que cuentes tal cual fueron las cosas y no te hagas la víctima porque ya te conozco a vos como sos”, fueron algunas de las afirmaciones compartidas en redes sociales.

Sin embargo, se desconoce si estas palabras fueron escritas por la misma Camila, ya que aparentemente su cuenta fue hackeada. De hecho, un canal de televisión argentino se comunicó con el papá de la modelo para saber si la cuenta era de ella y su repuesta sorprendió a todos. “Es la cuenta de Camila, pero fue hackeada”. dijo el padre de Homs.