Fue en el 2007 que el reality “Keeping Up with the Kardashians” estrenó en el canal E! y desde entonces, la familia más famosa de la televisión ha conquistado el mundo del entretenimiento. Con el final de su querido show y el inicio de una nueva etapa en la plataforma de streaming Hulu, el clan Kardashian Jenner pretende mantenerse vigente por lo menos una década más. Así lo aseguró recientemente la productora ejecutiva de “The Kardashians”.

Foto: Hulu

Tras abandonar las pantalla de E! en 2021, las famosas hermanas firmaron un millonario contrato con Hulu para crear una serie elegante, altamente producida y con un estilo muy parecido a un documental.

Hace poco, en una nueva entrevista con Deadline, la productora ejecutiva de “The Kardashians”, Danielle King, reveló que, efectivamente, la serie continuará para Kim, Kylie, Kendall y todas las demás. A pesar que la serie está actualmente en su tercera temporada, King dijo que podemos esperar ver a la familia en nuestras pantallas hasta “el matrimonio de North”.

Foto: Getty Images

De esta manera, parece que el equipo creativo tiene planeado que la serie siga en marcha cuando la hija mayor de Kim Kardashian, North West, encuentre el amor y se case.





Dados los planes extendidos de mantener a la exitosa familia en la pantalla, es posible que West siga los pasos de su madre y transmita su boda al mundo entero. Incluso, la próxima generación de Kardashians, incluidos Stormi Webster y su hermanito Aire, podrían tomar las riendas de sus padres para un spinoff completamente nuevo.