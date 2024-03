Probablemente te hayas topado en Tik Tok con videos donde mujeres (en su mayoría jóvenes) explican qué es una ‘tradwive’ y cómo convertirse en una. Son aquellas mujeres las mismas que aseguran que el “feminismo” les ha fallado, que la vida independiente no las hace felices y que su sueño es convertirse en las esposas del hombre soñado. Una comunidad que crece principalmente en países como Estados Unidos e Inglaterra; y que se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales.

En esta nota, te contamos de qué va este movimiento que está creciendo en plena era de empoderamiento femenino.

¿Qué significan #SAHGF y #SAHW en Tik Tok?

#SAHGF es una abreviatura de “Stay At Home Girlfriend”, traducido como “ Novia que se queda en casa ”. Un hashtag que utilizan las enamoradas que no trabajan, se dedican a su hogar y dependen económicamente de una pareja estable, con la que probablemente ya se encuentra comprometida en futuro matrimonio. De la mano de este concepto, también volvió a popularizarse el #SAHW, abreviatura de “Stay At Home Wife”, traducido como “ Esposa que se queda en casa ”.

“El hombre es el proveedor, sale de la casa y va a trabajar. La mujer es la creadora del hogar, se encarga de la casa, los hijos y de ella misma”, explica la creadora de contenido Este Williams sobre el rol de las ‘tradwives’, como ella. Su día empieza arreglándose, maquillaje y peinado todos los días. “Es importante lucir bella siempre para tu esposo. Es tu principal tarea como esposa”, comenta en otro video para sus más de 150 mil seguidores en Tik Tok. Luego, se dedica a la casa en la que se encarga de limpiar, cocinar, ordenar, y todo lo que haga falta. Williams dejó los estudios en el 2020 para dedicarse a lo que ella considera “una vida con sentido”, hoy enseña a mujeres jóvenes en la redes sociales cómo seguir sus pasos y no fallar en el intento. Rachel Joy cuenta con más de 40 mil seguidores en Tik Tok y es una de la defensoras del movimiento. En sus videos muestra sus días encargándose del hogar y de sus hijos. Más allá de limpiar y ordenar la casa, Rachel se empeña en sus tareas: prepara el pan desde cero e incluso cose la ropa de sus hijos. Una práctica en muchas de las tradwives de internet.

Ballena Farm, el usuario de Hannah Neeleman en redes sociales, es uno de los más conocidos. La influencer tiene ocho hijos, no cuenta con ayuda en casa según ella, y tiene el tiempo para hacer queso mozarella desde cero.

@ballerinafarm Sourdough flatbread grilled cheese! The perfect summer meal 🌿🌞 (also! I wanted to add music but was having technical difficulties, so no music it is!) ♬ original sound - Ballerina Farm

Así, nace un nuevo tipo de creadora de contenido cuyo nicho es la novia o esposa que se queda en casa. Como muchos contenidos de estilo de vida en redes, es casi imposible encontrar signos negativos en este casi perfecto perfil que venden. Estas mujeres no se quejan, no comparten incertidumbres, sus días malos o cualquier otro aspecto que no sea positivo porque el propósito de exponer y vender este tipo de contenido en redes sociales es netamente aspiracional. Lo curioso de este movimiento es que su contenido se basa en la premisa que no trabajan, sin embargo la mayoría de creadoras bajo este fenómeno viral cuentan con contratos de marcas y videos pagados. Una venta amigable a través de colaboraciones con marcas de ropa, calzado y accesorios, de productos de nutrición, servicios como spas, salones de belleza, gimnasios, centros holísticos y más. Así, al r omantizar la publicidad a través de su idílico estilo de vida , logran generar millones de vistas en Tik Tok y que miles de mujeres se sumen a su comunidad de seguidoras.

Resulta interesante la popularidad que obtiene este estilo en redes sociales en plena era de independencia femenina, y sobre todo por las más jóvenes. Los perfiles que lideran este movimiento tienen desde 19 hasta 30 años aproximadamente. Mientras que las mujeres continúan ascendiendo laboral y económicamente, parece que hay otro grupo que ha decidido regresar a los roles tradicionales. Pero su elección de vida no es lo que preocupa a muchos en redes sociales, sino la romantización de la misma.

Pareciera que estas creadoras de contenido no sufren los estragos de encargarse de un hogar, los hijos, la alimentación, la limpieza y todo lo demás. No solo lo hacen ver sencillo, sino satisfactorio en todo momento compartiendo una realidad idílica a las más jóvenes que, por supuesto, no existe.

@soynathc Day in the life de una mantenida feliz🎀: este mes en Mazatlán ha sido lo más relejante del mundo. Me hacia falta ver a mi familia y tomarme un break del ruido de la CDMX🏙️🌃 Cuál será la siguiente ciudad en la que me mantendrá Mark? Sígueme en insta🤍 ♬ Aesthetic - Gaspar

La generación Z y la esposa tradicional

Las late millennials y Gen Z (nacidas en la última década de los años 90 y en los años 2000) son quienes quieren dejar de lado esa actitud independiente y dominante de las ‘girlboss’ que trabajaban para llegar a lo alto de la escala laboral para abrazar este clásico estatus aspiracional de quedarse en casa. ¿Por qué? Tal vez podamos atribuirlo al “ movimiento antitrabajo ”. Uno que nació de la disconformidad ante el exigente (y hasta drenante) sistema laboral en la era post-pandémica. En una época de caos e incertidumbre laboral donde el dinero no alcanza para comprar una vivienda, cubrir las necesidades básicas y además darse el lujo de disfrutar de la vida a plenitud; las mujeres jóvenes optan por escoger la opción donde tienen algo bajo su propio control: el manejo del hogar.

Más allá de ser un hashtag en tendencia, las tradwives se convirtieron en una subcultura en países como Inglaterra. Por ejemplo, a inicios de la pandemia, se volvió viral la inglesa Alena Kate Pettitt, escritora y fundadora de The Darling Academy, una creciente comunidad en línea donde enseña a las mujeres cómo ser amas de casa y cultivar los valores tradicionales en el hogar bajo la frase “Está bien ser una ama de casa. Perseguir una carrera no es para todas las mujeres. El feminismo se trata de elegir y esta es igual de válida y valiosa”.