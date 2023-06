Hace poco más de un año, Netflix confirmaba para gusto de sus seguidores que la popular serie protagonizada por Lily Collins, Emily in Paris, tendría una cuarta temporada. Y cómo no si la tercera estrenada en diciembre del año pasado dejó más preguntas que respuestas respecto a lo que pasará en la enrevesada vida de los protagonistas. Con fecha aún sin confirmar, pero con la seguridad de que algo bueno viene en camino, el gigante de streaming reveló el giro que tomará la trama que hizo que muchos queden enamorados de la romántica ciudad parisina.

En la tercera temporada, la serie nos deja con tremenda sorpresa que se lleva Emily Cooper (Lily Collins) justo antes de los créditos finales. Un giro de lo más inesperado dada la imposible historia de amor que se fue cocinando entre el atractivo chef Gabriel (Lucas Bravo) y la protagonista durante los últimos episodios aunque éste, incapaz de confesar sus verdaderos sentimientos ante la presión, termina casándose con Camille (Camille Razat).

Luego de seis meses de este final que dejó a los seguidores con ansias de más capítulos, Lily Collins dio la primera pista sobre la cuarta temporada. Durante Netflix Tudum en Brasil, la actriz reveló algunos detalles sobre qué podemos esperar ver en la nueva entrega”. “Es seguro decir que terminamos en una nota dramática la última temporada. ¡Sorpresa! Eso no acaba ahí. Han pasado tantas cosas que necesitamos respuestas”, señaló Lily dado el sorprendente final que tuvo la tercera entrega y interrogantes como: ¿Alfie aún tiene el corazón roto?, ¿Gabriel logrará tener su estrella Michelin? ¿Mindy y su banda irán a Eurovisión?, ¿Qué pasará con Camille? y la pregunta que todo el mundo se anda haciendo, ¿Emily y Gabriel finalmente lograrán estar juntos?.

Preguntas que sólo serán respondidas cuando se estrene la ansiada cuarta temporada que promete estar llena de muchas situaciones divertidas, declaraciones de moda y, por supuesto, toneladas de drama Una nueva entrega que sorprendentemente dejará de transcurrir en París, la ciudad protagonista de la serie. Las bromas eran ciertas: Emily se muda a Roma para unas merecidas vacaciones lejos de todo lo vivido en la memorable capital francesa. Durante los nuevos episodios, la divertida protagonista por fin tendrá que enfrentar el eterno dilema de si lo que quiere es realmente lo que necesita.

¿Cuándo se estrena Emily in Paris 4?

Pese a que Netflix ha confirmado la cuarta temporada e incluso ha revelado algunos detalles sobre la posible trama, aún no hay una fecha exacta para su estreno. Algunos rumores dicen que el rodaje de tuvo que atrasarse debido a una huelga por parte de los escritores; mientras que otros dicen que la tercera y la cuarta se rodaron al mismo tiempo. Si tomamos de ejemplo a sus dos predecesoras, es una posibilidad de que veamos la nueva estrenarse a finales de este 2023.

Y aunque nada está dicho, las puertas incluso podrían seguir abiertas para una quinta temporada. Según Darren Star (creador de la serie y de la mítica Sex and the City), Emily in Paris podría seguir extendiéndose gracias a la constante evolución de sus personajes en cada entrega. “Creo que es porque descubres muchas cosas haciendo la serie, ya que el mundo de los personajes sigue evolucionando. Aquí veo oportunidades de crecimiento”, dijo en una entrevista para Forbes.