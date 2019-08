Emily Ratajkowski sobre la feminidad: "hay que darle a las mujeres la oportunidad de ser lo que quieran"

Emily Ratajkowski es sinónimo de sensualidad. La modelo de 28 años no duda en mostrar su exuberante figura cada vez que puede. Solo basta con visitar su cuenta de Instagram (@emrata) y darle un vistazo a las decenas de fotos publicadas en bikini o ropa ajustada, que revelan sus (envidiables) curvas. O revisar sus looks sobre la alfombra roja: es fanática de los escotes pronunciados, las aberturas de piernas, las transparencias y los vestidos ceñidos al cuerpo. Esa es su forma de experimentar y mostrar su feminidad y, como ella misma dice, es su elección y le encanta.

"Hace dos veranos, mientras estaba de vacaciones con mi amiga y su novia, mi amiga hizo un comentario sobre mi hiperfeminidad. Su observación me sorprendió y me hizo sentir repentinamente cohibida. Más tarde, esa noche pensé en lo que significaba ser "femenina" y por qué me sentí ofendida por el comentario de mi amiga. La verdad, pensé, es que me encanta ser femenina (...). Estoy segura de que muchas de las formas en las que me siento "sexy" están muy influenciadas por la misoginia. Pero se siente bien para mí, y es mi maldita elección, ¿verdad? ¿No es eso de lo que se trata el feminismo, de poder elegir?", reflexiona la modelo en un ensayo sobre la feminidad que ha publicado en la revista Haper's Bazaar. "

En el escrito, Ratajkowski analiza el significado de ser una mujer femenina y profundiza sobre su hiperfeminidad, una que le gusta vivir bajo ropa diminuta y ajustada. ¿Qué es ser femenina? ¿hay un modo correcto de serlo? ¿ser hiperfemenina está mal? Son algunas de las cuestiones que intenta responder en su trabajo.

"Entonces, ¿por qué me ofendí ante el comentario de mi amiga? ¿Qué era negativo de ser llamada "hiperfemenina"? Me di cuenta que mi sentimiento se debía a esas innumerables experiencias, experiencias en las que hombres y mujeres me habían dicho que si me vestía de cierta manera no me tomarían en serio e incluso podría ponerme en peligro", cuenta.

La modelo revela que en el pasado ha recibido críticas por vestirse y mostrarse en redes sociales del modo en que lo hace. Recuerda que en una marcha política fue tachada por usar una camiseta blanca y no llevar sostén debajo. "En sus mentes, el hecho de que mi cuerpo fuera visible me desacreditaba de alguna manera; a mí y a mi acción política. ¿Pero por qué? ", cuestiona.

Para Ratajkowski su forma de expresar su feminidad y su sexualidad, la hace sentir poderosa y fuerte; más que todo por que se trata de su decisión. Resalta que toda mujer debe tener la posibilidad de elegir cómo vivir su feminidad, del modo en que a ella le parezca cómodo y correcto. "Hay que darle a las mujeres la oportunidad de ser lo que quieran, lo más multifacéticas posibles", sentencia.

En su caso, le gusta vivir su feminidad de distintos modos. "Me siento poderosa cuando me siento yo misma, y a veces sentirme yo misma significa usar una minifalda. A veces significa usar una sudadera con capucha gigante y un buzo". Lo mismo sucede con su cuidado personal. Algunas veces, prefiere afeitarse las axilas, mientras que en otras ocasiones, opta por dejarse crecer el vello. Una tendencia que ha sido duramente criticada en redes sociales, luego que celebridades como Julia Roberts o Miley Cyrus la llevaran.

"En cualquier día, me gusta afeitarme, pero a veces dejar que mi vello crezca es lo que me hace sentir sexy. Mientras la decisión sea mi elección, entonces es la elección correcta. En última instancia, la identidad y la sexualidad de un individuo depende de ellos y de nadie más", sentencia la modelo.

En su cuenta de Instagram, ha publicado una instantánea en la que hace referencia a esta práctica, y que ya tiene más de 400 mil 'Me gusta'.

"Las preconcepciones deben ser condenadas", finaliza el ensayo de la modelo, que es un primer acercamiento al tema de la feminidad y propone que el concepto lo defina cada mujer. Tal y como debe ser.