5. Maisie Williams: la estrella de GOT también dice no a las selfies, pero solo cuando no está de humor: "No tengo la impresión de deberle nada a nadie. Si un día no tengo ganas de sacarme una foto, no tengo ningún problema en decir que no. Sé que a algunas personas les parece muy raro y piensan que soy mala persona, pero si realmente te gusta alguien preferiría pasar tiempo con ella en lugar de sacarme solo una foto", recalcó.