Ya sea que recuerdes a Emma Watson por su papel en la saga de “Harry Potter” o por su admirable trabajo como activista, la verdad es que la actriz siempre está en busca de nuevos proyectos. Esta vez, junto a su hermano menor, la artista de 33 años ha decidido incursionar en el negocio de su familia, lanzando su propia marca de gin llamada Renais.

Emma Watson lanza su propia marca de gin responsable con el planeta

“Con el corazón lleno de calidez y nostalgia, estoy encantada de presentar Renais Gin, una oda a los viñedos bañados por el sol de Chablis, donde mi familia ha estado elaborando vino durante los últimos 30 años. Renais Gin es nuestra carta de amor a Chablis; un producto neutro en carbono, elaborado con esmero a partir de uvas de vino recicladas”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Lo que se conoce de esta nueva marca co-fundada por Emma Watson es que se trata de un producto familiar de lujo, elaborado con uvas recicladas.

El nombre Renais significa renacimiento, haciéndole referencia a la sostenibilidad mediante el uso de pieles de uva recuperadas. “Emma estaba muy interesada en que fuera sostenible”, explica Alex, el hermano de la famosa actriz. Otros detalles revelados por el duo de hermanos explican como la ginebra se elabora con alambiques que funcionan con energía solar y se presenta en envases biodegradables con forma de seta. Asimismo, las emisiones de carbono restantes se compensan mediante iniciativas de parques eólicos en la India.

“Para mí, Renais es un proyecto familiar: la región de Chablis no sólo me evoca recuerdos muy especiales de mi infancia, sino que me ha encantado tener la oportunidad de crear algo con mi hermano Alex”, resalta Emma. “Estoy especialmente orgullosa de reciclar uvas de viñedos, incluido el de mi padre, para reducir los residuos y crear algo nuevo”.





Emma Watson se viste de Loewe para presentar su nuevo gin

La querida Hermione de “Harry Potter” aprovechó las festividades del Día del Padre para compartir su más reciente proyecto con su comunidad digital. En las dos fotografía que compartió la activista británica pudimos ver que llevaba piezas exclusivas de la casa de moda española, Loewe.

Foto: IG @emmawatson

“Nos llevamos la ginebra, el perro y ropa de Loewe de vacaciones para hacer una primera cata de Renais con nuestros seres más queridos. Nos encantó compartirlo con todos. Por favor, ponte en contacto si quieres distribuirnos. Nos encantaría hacer llegar Renais más lejos por todo el mundo. Felices fiestas a todos. Con amor E + A (& Sofia)”, escribió Watson.