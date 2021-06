Adela de la Piedra está acostumbrada a las grandes reuniones. Como madre de 5, y ya con nietos, los encuentros familiares siempre eran numerosos, de largas conversaciones y -por supuesto- una mesa repleta de deliciosos platillos para amenizar. Sin embargo, todo lo anterior se detuvo a partir de la pandemia. Solo quedó ella y su última hija, que también se llama Adela, compartiendo juntas en un departamento.

“Inició la pandemia y supe que tendría que estar en casa, cuando a mí me gusta estar rodeada de gente. Iba a ser difícil emocionalmente”, comenta. “La idea surgió un día en que estaba hablando con mis nietos. Ellos me dijeron ‘Mamama, tu cocinas muy rico. ¿por qué no haces un negocio cocinando?’. Mi hija menor insistió y me dijo que me iba a apoyar. Así empezó todo”.

La cocina siempre formó parte importante de su vida. Para ella, hornear un pastel iba más allá de mezclar unos cuantos ingredientes; se trataba más bien de crear memorias especiales junto a la familia. “Siempre fui ama de casa. Con 5 hijos, lo esencial era cuidar de mi hogar y criarlos con amor. La cocina siempre fue mi pasatiempo, más que una obligación, y ahora que también puede ser mi negocio, me pone muy contenta”.

La mano derecho de Adela es su hija menor, con quien tiene una conexión muy especial. “Luego de tener 4 hijos hombres, saber que la quinta sería mujer me llenó de emoción. Tenía que llamarse Adela, cómo no. Le puse así no solo por mí, sino también porque así era el nombre de la abuelita de mi mamá”.

Hoy, la ‘pequeña’ Adela tiene 25 años, y apoya a su mamá con el orden financiero del emprendimiento. También, a levantar los ánimos en los días donde hace falta. “Hay días en los que me siento totalmente descorazonada, y ella me anima. Ella me empuja a seguir” .

“Lo hago todo de corazón. Le pongo 100% de empeño. También soy exigente conmigo misma, y por supuesto que utilizo ingredientes de buena calidad. Y bueno, soy comelona... así que de todas maneras tiene que estar rico lo que preparo [risas]”, concluye Adela.

“El horno de Adela” ofrece delicias que van desde un tradicional quiche de acelga y espinacas hasta maravillosos postres como el bautizado “terremoto de lúcuma” o la “torta Amalia”, un suave keke chocolate con relleno de manjarblanco y frutos del bosque. Los pedidos se pueden realizar a través de FB (@elhornodeadela) o IG (@elhornodeadela).

Asimismo, las entregas se realizan con todos los protocolos de seguridad gracias a Uber Flash. Hasta el momento es la persona que más ha usado la opción de Uber Flash en Lima, una alternativa que ofrece la aplicación Uber para pequeños negocios que no tengan logística necesaria para contratar a un servicio de delivery.

